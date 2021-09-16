İhracatçılara döviz kredisinde fren geldi

Yüksek döviz kurları ve faizler nedeniyle artan finansman maliyetleri, kredilere ulaşımı kısıtlamaya başladı. Merkez Bankası rezervlerinin de eksiye düşmesi ve yurtdışından kaynak girişinin azalmasıyla da birlikte ihracatçılara kullandırılan EximBank kredilerinde musluklar kısıldı. Son aylarda ihracatçıların başvuruları bekletilirken, daha kısa vadelerde ve daha düşük miktarda kredi imkanı sağlanıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

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SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, yaşanan sıkıntının aşılması için yeni bir fon kurulma hazırlıklarına başlandı ve bunun kaynağı olarak da ihracatçı birlikleri ile ticaret ve sanayi odalarının kaynakları kullanılabilecek. Uygun vadede ve maliyette sağladığı kredilerle ihracatçının uluslararası rekabette güçlü olmasını sağlayan EximBank, bu rolüyle ülke ekonomisi için de önem arz ediyor.

Yeni kurulması planlanan fon EximBank'ı mı destekleyecek yoksa farklı bir organizasyon altında mı faaliyet yürütecek henüz net değil. Fonun ayrıca kapsamının genişletilerek sanayiciye de kullandırılması planlanıyor. Konu ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KENDİ KENDİNİ FONLAYACAK

Yeni fonun ihracatçı birlikleri ile odaların kaynaklarından kurulacak olması, ‘ihracatçı kendi kendini fonlayacak” eleştirilerine neden oluyor. Türkiye'nin ihracatının geliştirilmesi ve yurtdışında tanıtılması amacıyla yapılan her ihracattan belli bir oranda pay kesilerek ihracatçı birliklerine aktarılıyor. Sanayi ve ticaret odalarında da benzer şekilde zorunlu üyelik aidatları kesiliyor. Fona aktarılacak kaynak belirsizliği korurken, ihracatçılardan yeni kesintiler yapılabileceği dile getiriliyor.