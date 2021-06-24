İhtiyacımız olan rezerv takasla yerine konamaz

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, göreve geldikten sonra ikinci kez bankacılarla bir araya geldi. Bankacılara, yeni swap (para takası) anlaşmaları için 4 ülke ile görüştüklerini belirten Kavcıoğlu, ikisi ile iyi noktaya geldiklerini açıkladı. Ancak ekonomistlere göre yeni swap anlaşmalarının hiçbiri TCMB'nin gerçekten ihtiyaç duyduğu milyarlarca doları yerine koyamayacak.

NET REZERV EKSİDE

TCMB'nin brüt rezervleri 94.8 milyar dolar düzeyinde ancak, bunun yüzde 66'sını swap anlaşmalarıyla elde edilen emanet paralar oluşturuyor. TCMB'nin net rezervleri ise eksi 47.8 milyar dolar olarak hesaplanıyor.

BlueBay Asset Management Gelişen Piyasalar Stratejisti Timothy Ash, swap anlaşmalarının hiçbirinin TCMB'ye gerçekten ihtiyaç duyduğu on milyarlarca doları sağlayamayacağını söyledi. Ash, 128 milyar doların boşa harcandığını da hatırlattı. Tera Yatırım baş ekonomisti Enver Erkan da muhtemel swap anlaşmaları içinde ABD Merkez Bankası (FED) veya Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi “hard currency” (rezerv para) bazlı bir anlaşma olmadığı varsayıldığında Asya ülkeleri ile bir swap anlaşması olabileceğini belirterek, “Swap hariç net rezerv yeterliliği pozisyonumuza halen temkinli yaklaşmak durumundayız” yorumunu yaptı. Bu arada Reuters'a bilgi veren dört kaynak görüşülen ülkeler arasında Azerbaycan, Malezya ve Güney Kore'nin öne çıktığını, Rusya ve İngiltere ile de görüşüldüğünü aktardı.

TL içerden de destek aldı kurlar zirveden döndü

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu bir kez daha vurgulaması ve erken faiz artışına gitmeyeceklerinin altını çizmesi piyasaları rahatlattı. Küresel piyasalarda doların güç kaybetmesi ve tahvil faizlerindeki düşüşün desteğiyle gerileyen dolar, 8.5975 liraya kadar düştü. TCMB Başkanı'nın rezervlerin güçlendirilmesine çalıştıklarına yönelik açıklamaları, yaz aylarında dış borç servisinin düşük olması, turizm cephesindeki olumlu gelişmeler de TL'deki kazançları destekledi. Dolar günü 8.6200 liradan, Euro ise 10.3000 liradan tamamladı. Analistler dış riskler nedeniyle oynaklığın yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

TCMB'NİN KASASINDA 127 MİLYAR DOLAR OLMALI

Ekonomistlerin yaptığı hesaplamalara göre TCMB'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) rezerv yeterlilik oranı nisanda yüzde 69.4 oldu. Oranın en az yüzde 100-yüzde 150 arasında olması isteniyor. Yüzde 100 asgari yeterlilik oranına ulaşılabilmek için TCMB'nin en az 127 milyar dolarlık rezerve ulaşması gerekiyor.