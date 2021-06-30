İki yeni kamu şirketi kuruluyor

Turkish Petroleum AŞ (TPIC) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden) tarafından Turkish Energy AŞ ile Etimine AŞ adları altında iki şirket kurulacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, TPIC tarafından kurulması planlanan Turkish Energy AŞ, her biri 1 dolar değerinde 20,000 nominal hisseye sahip olacak. Merkezi Ankara’da yer alacak şirketin sermayesi 174,438 TL olarak belirlendi.

Eti Maden tarafından kurulacak Etimine AŞ ise her biri 200 euro değerinde 50,000 hisseye sahip olacak. Merkezi İstanbul’da yer alacak şirketin sermayesi 104.07 milyon TL olarak belirlendi. (REUTERS)

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