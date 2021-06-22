İklimde plansızlık ekonomiyi vuracak

Endüstriyel ve evsel atıkların yarattığı kirlilik nedeniyle Marmara Denizi'nde yaşanan deniz salyası sorunu, Türkiye'nin çevre politikalarının gündeme gelmesini sağladı. Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayıp Meclis'te onaylamayan tek ülke. 2050 yılında sıfır karbon hedefi koyan ülkelerin arasında Türkiye bulunmuyor. Avrupa Birliği'nin (AB) öncülük ettiği sıfır karbon planında, yakın gelecekte temiz üretim yapmayan şirketlerden ve ülkelerden mal alımları ya durdurulacak ya da ek vergi konacak.

HEDEF KONULMUŞ DEĞİL

İş dünyası bir an önce Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyor ancak çevre örgütü temsilcilerine göre Türkiye'nin özellikle sanayi ve enerji alanlarında böyle bir hedefi bulunmuyor.

Artık tüm finansal politikaların merkezinde iklimin olacağını söyleyen Avrupa İklim Eylem Ağı (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, bu dönüşümde Türkiye'nin nerede olacağını iyi planlaması gerektiğini belirtti. AB'nin 2035'te karbonu azaltacağını ve 2050'de de sıfıra indireceğini hatırlatan Katısöz, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile iklimi merkeze oturtan AB, bu dönüşümü yaşarken ‘Bir bedel ödeyeceğim, benimle birlikte olanın da bu bedeli ödemesi gerekiyor' diye düşünüyor. Aslında tüm bu gelişmeleri fırsat olarak da görmek lazım. Maliyet olarak da görebilirsiniz ama ticaretiniz ve ihracatınız da artabilir” dedi.

KALKINMA HAMLESİ

Yeşil Mutabakat çerçevesinde 2024 yılında kadar Avrupa'da 54 yasanın değişeceğini anlatan Katısöz, “İşte bu yüzden yeni bir kalkınma hamlesi yapılması gerekiyor. 10 yıl öncesi gibi planlayamayız, 30 yıl sonrasını düşünmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Yasaları uygulayan yok, denetim de yapılmıyor

Marmara Denizi'nde yaşanan kirlilik konusunda yasaların ve denetimin önemine dikkat çeken Katısöz, mevcut yasaların uygulanması durumda dahi bu kirliliğin önüne geçilebileceğini aktardı. Katısöz, “Yasayı uygulayan yok. Uygulansa da, atıkları denetleyecek bir yapı bulunmuyor. Şu anda termik santraller açık bir şekilde yasalara aykırı şekilde çalışıyor. İlk adımın bunlarda atılması gerekiyor. Bizde halen su yasası dahi yok. Paris İklim Anlaşması tek başına yetmez. İklim hedefinin de mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor” dedi.