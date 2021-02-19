Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İlaca yüzde 20 zam kararı

İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:53, 19/02/2021
HaberlerEkonomi
İlaca yüzde 20 zam kararı

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararda “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve Euro değerini ilan eder” denildi.

Eczacılık kaynakları, kararın ilaç fiyatlarında yüzde 20 zam anlamına geldiğini ve pazartesi günü yürürlüğe gireceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir2021 yılı açık ve gizli vergi zamları ile başladı2021 yılı açık ve gizli vergi zamları ile başladıİlginizi ÇekebilirEkmek zammı mahkemelik olduEkmek zammı mahkemelik olduİlginizi ÇekebilirGökhan Özoğuz 'Bizim gündemimiz' dedi ve zamları tek tek sıraladıGökhan Özoğuz 'Bizim gündemimiz' dedi ve zamları tek tek sıraladı
Euro Pazartesi zam
Yayınlanma Tarihi:11:34,