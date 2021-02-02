‘İletişimde vergiye zam değil, indirim olmalı’

Resmi Gazete'de 30 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile her türlü mobil elektronik haberleşme, radyo ve televizyon yayınları, kablolu-kablosuz İnternet servis sağlayıcılığı hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) oranı yüzde 7.5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, yapılan zamların ardından, “İletişimde vergi zammı değil, indirim olmalı” dedi.

EMO tarafından yapılan açıklamada, “Yeni düzenlemeyle yoksul, satın alma gücü düşük ya da az konuşmak durumunda olan abonelerin ödedikleri vergi oranları çok daha yüksek olmaktadır. Bu durum vergi adaletsizliğinin başka bir göstergesidir. Bu vergi yükü ile başta dar gelirli aileler olmak üzere toplumun önemli bir kesiminin iletişim, eğitim ve teknolojinin olanaklarından yararlanması daha da zorlaşacaktır” ifadelerine yer verildi.





EMO açıklamasında, “Faturalara yansıtılan kullanım ücretlerinden bağımsız sabit vergi ve fonlar nedeniyle (telsiz kullanım bedeli gibi) 50 TL tutarında bir telefon faturasının kullanım ücretine karşılık alınan vergi ve fonların oranının, son ÖİV zammından sonra yüzde 77.24'ten yüzde 85.87'ye çıkarken, 100 TL turarındaki bir faturada yüzde 69'dan yüzde 76'ya çıktığı görülmektedir.

EMO tarafından yapılan açıklamada özetle şu tespitler yapıldı:

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 48’İNİN İNTERNETİ YOKKEN AÇIKLANAMAZ: Uzaktan eğitimin zorunluluk haline gelmesine karşın daha 18 milyon öğrencinin yüzde 48’inin evinde internet bile yokken, çok sayıda aile bunun için bütçe ayıramazken, ÖİV'ye yüzde 33'e varan oranda zam yapılmasının açıklanabilir hiçbir gerekçesi olamaz.

KALDIRACAĞIZ DİYEREK ÇALIŞMA BAŞLATMIŞLARDI: 1999 yılında depremin yaralarını sarmak içi “geçici” olarak tanımlanan ancak zaman içinde kalıcı hale gelen ÖİV'nin kaldırılması için, 2012 yılında zamanın Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından hükümetin gündeminde olduğu ve çalışma yapıldığına” ilişkin sözlerini de hatırlatmak isteriz.

HABERLEŞME HAKKI SOMÜRÜLÜYOR: Halkın Haberleşme Hakkı Vergi Adı altında Sömürülmektedir. Mobil (gezgin) telefon hizmetlerinden alınan vergi KDV ve ÖİV ile sınırlı değildir. Faturalara doğrudan yansıtılmayan, mobil telefon şebekelerinin ilk kurulduğu zamanlarda konulan ancak gerek abonelerin kullanım ücretlerinin içerisine gizlenen Telsiz Kullanım Ücreti gibi gerekse şirketlerin cirosu üzerinden kesilen Hazine Payı gibi dolaylı vergiler her yıl artışlarla sürdürülmektedir.

ALTYAPIMIZ ÇAĞIN ÇOK GERİSİNDE: Telekomünikasyon Altyapımız Çağın Çok Gerisinde Kalıyor; Sektörden Toplanan Vergiler Nereye Harcanıyor? Endüstri 4.0 çağında ekonominin en öncelikli alanı olan telekomünikasyon altyapımızda; en az 8 milyon km olması gereken fiber optik kablo uzunluğu 400 bin km gibi kısır bir durumda kalmış, ülkemizin tamamı henüz 3G kapsama alanına bile sokulamamış, İnternet değişim noktası olma şansımız halen değerlendirilememiştir. İçinde bulunduğumuz koşullarda dışa bağımlılık, teknolojiye erişim ve kullanım sıkıntılarının çözümü için adım atılması beklenirken, sorunlar yumağını daha da büyütecek şekilde vergi yükünün artırılması kabul edilebilir değildir.

ÇAREYİ KOLAY VERGİDE ARIYORLAR: Ekonomik kriz ve Koronavirüs salgını nedeniyle ağırlaşan tabloda kaynak arayışına giren iktidarın, yine çareyi en kolay toplanan dolaylı vergiyi artırmakta bulduğu anlaşılmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 1999-2020 yılları arasında toplanan ÖİV miktarı 72.1 milyar TL'dir. Bu kaynağın hangi kalemlere ne şekilde harcandığının şeffaf biçimde açıklanmaması, verginin amacından çoktan saptığı ve adaletsiz bir sistemin kurulduğunu göstermektedir. Vatandaşların iletişim ve haberleşme imkanlarına erişimi de kamu tarafından sağlanmalıdır.

ZAM GERİ ÇEKİLMELİDİR: Elektrik Mühendisleri Odası, salgın sürecinde birçok kez uzaktan eğitim ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması ve iletişim giderleri üzerindeki vergi yükünün kaldırılması çağrısında bulunmuştur. Koronavirüs salgını nedeniyle yurttaşların evlerinde kalarak, iletişim araçlarını daha çok kullandığı bu dönemde yaşamın en önemli parçası haberleşmedir. Bu nedenle ÖİV'e yapılan zammın geri çekilmesi ve haberleşme üzerindeki vergi yükünün biran önce hafifletilmesi gerekmektedir.

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