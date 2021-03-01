İmalat PMI 51.7’ye geriledi

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi şubatta 51.7’ye gerilemesine karşılık sektörde büyümenin devam ettiğini gösterdi.

Yeni siparişleri Şubat ayında daralma kaydetmiş ve üretim sınırlı artış kaydetmiş olsa da sektör istihdam artırdı.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için derlenen PMI, ocak ayında 54.4 değerini almıştı. PMI corona virüsü salgını nedeniyle sektörün geçen yıl kaydettiği daralmanın ardından Mayıs ayından bu yana hep büyümeye işaret eden 50 seviyesi üzerinde değerler aldı.

YENİ SİPARİŞLER DARALDI

Yeni siparişler ocak ayındaki artışın ardından şubat ayında tekrar daralma kaydetti. Ocak ayında 53.4’e yükselen yeni siparişler alt endeksi Şubat’ta tekrar 49.1’e geriledi. Yeni ihracat siparişleri endeksi de ocaktaki 53.4 seviyesinden 50.7’ye geriledi.

Üretim alt endeksi 52.6’dan 50.5’e gerileyerek üretimde sınırlı büyümeye işaret etti. Üretim artıran imalatçılar ham madde tedariki konusunda sorunlar yaşadıklarını belirttiler.

TL’nin yıl başından bu yana değer kazanması enflasyon baskılarını hafifletti. Girdi fiyatları Temmuz ayından bu yana en düşük artışı kaydederken, artış ağırlıklı olarak iplik başta olmak üzere ham madde fiyatlarından kaynaklandı. Fabrika çıkış fiyatları da 10 ayın en zayıf artışını kaydetti.

Endeks hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “Yeni alınan siparişlerin yavaşladığına ilişkin işaretlere rağmen manşet Türkiye PMI endeksi pozitif bölgedeki seyrini korudu. Bu durum, firmaların yeni siparişlerdeki büyümenin duraksamasından etkilenmeyerek üretim ve istihdamı artırmaya devam etmesinden kaynaklandı. Enflasyon cephesinde de olumlu gelişmeler dikkat çekti” dedi. (REUTERS)