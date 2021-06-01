İmalat PMI mayısta 50’nin altına geriledi

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), mayıs ayında sıkılaştırılan corona virüsü yasaklarının etkisiyle 49.3’e gerileyerek sektör faaliyetlerinde daralmaya işaret etti.

PMI, Mayıs 2020’den bu yana ilk defa 50’nin altına gerileyerek daralmaya işaret ederken imalat sektörünün yeni siparişleri ve üretimi geriledi. Ham madde teminindeki sorunlar ve TL’deki değer kaybı girdi maliyetleri ve satış fiyatlarının artmasına yol açtı.

Türkiye’deki corona virüsü salgınında günlük yeni vaka sayıları nisan ayında 60 bini, ölümler ise 300’ü aşarak en yüksek düzeye çıkmıştı. Vakalardaki artışın ardından sıkılaştırılan kısıtlamalar 17 Mayıs’a kadar sürerken, ayın geri kalanında kısıtlamalar bir miktar gevşetilmişti.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için IHS Markit tarafından derlenen PMI, Nisan ayında salgının güç kazanmasına paralel olarak 50.4 ile 11 ayın en düşük değerini almıştı. Endekste 50’nin altındaki değerler daralmaya işaret ediyor.

YENİ SİPARİŞLER AZALDI

İmalat sanayinin aldığı yeni siparişleri gösteren alt endeks, salgın kısıtlamaları ile azalan talep sonucu mayısta 47.4’ten 46.4’e indi. Ankete katılan imalatçılar siparişlerdeki daralmanın salgından kaynaklandığını belirttiler. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi de 51.2’den mayısta 48.8’e inerek dört ay büyümeden sonra tekrar daraldı.

İmalat sektörünün üretim alt endeksi ise mayısta 47.3’ten 46.1’e indi.

Sektör, 12 ayın en düşük hızında da olsa istihdam artırmaya devam etti.

Sektörün girdi ve ham madde maliyetleri tedarik zincirindeki sorunlar ve TL’deki değer kaybı nedeniyle sert yükseldi. Şirketler girdi fiyatlarındaki artışı fabrika çıkış fiyatlarına yansıttı.

İmalat PMI hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, “COVID-19 kısıtlamaları, beklentilerle uyumlu bir şekilde Türk imalat sektörü üzerinde olumsuz etki yarattı. Firmaların beklentisi, tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasıyla birlikte büyüme bölgesine güçlü bir dönüşün yaşanabileceği yönünde. Mayıs’ta yaygın bir şekilde devam eden ve enflasyonist baskıların güçlü seyretmesinde rol oynayan tedarik zinciri sorunları ise nispeten daha uzun süre etkili olacak gibi görünüyor” dedi. (REUTERS)



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