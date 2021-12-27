İmalat sanayide kapasite kullanım oranı arttı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı aralık ayında artarak yüzde 78,7 olarak gerçekleşti. Kapasite kullanım oranı kasım ayında yüzde 78,1 düzeyindeydi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

TCMB tarafından 2021 yılı Aralık ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1759 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.TCMB verilerine göre, İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Aralık’ta yüzde 78,7 seviyesine çıktı. Kasım’da bu oran yüzde 78,1 olarak gerçekleşmişti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 78,4 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel bazda bakıldığında kapasite kullanım oranı Aralık ayında sadece dayanıklı tüketim malları tarafında gerileme kaydetti.

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