İmalat sanayinde kapasite kullanımı martta azaldı

2021 yılı Mart ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 75,6 seviyesine yükseldi.
KKO, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1780 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen
yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.
KKO; dayanıklı tüketim mallarında yüzde 76,8’ten yüzde 73’e, tüketim mallarında yüzde 71,6’dan yüzde 71’e gerilerken, ara mallarda yüzde yüzde 78,1’den yüzde 78,3’e, yatırım mallarında yüzde 74,6’dan yüzde 75,7’ye yükseldi. KKO, dayanıksız tüketim mallarında ise yüzde 70,6’da sabit kaldı.