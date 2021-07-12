IMF kalıcı uzaktan çalışmaya geçiyor

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), çalışanların pandemi sonrasında haftanın bir kısmında evden çalışabilmesi için bir strateji planladığı öğrenildi. IMF bu stratejiyle fiziksel alan ihtiyaçlarını azaltmayı planlıyor.

HAFTANIN YARISI EVDE

Corona virüsü salgınının başından beri evden çalışan IMF personelinin bir kısmının Eylül’den itibaren önerilen deneme planının parçası olarak ofislere dönmeyeceği ya da yarı zamanlı olarak döneceği bildirildi.

Geçen ay IMF yönetim kurulunda tartışılan plana göre, evden çalışmayı seçen çoğu çalışanın bunu haftada iki veya üç gün yapacağı söylendi.

BİNALARDAN BİRİ SATILABİLİR

IMF’nin toplam 2700 çalışanının yüzde 90’ı ABD’nin başkenti Washington DC’de yaşıyor. IMF, daha az fiziksel alana ihtiyaç duyması durumunda şehirde yer alan iki binasından birini satmayı da gündemine aldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan IMF sözcüsü Gerry Rice, henüz planlama ile ilgili nihai kararın verilmediğini belirtti.

DÜNYAYI ETKİLEYEBİLİR

Dünya ekonomisine yön veren pek çok kurum evden çalışma modeli konusunda farklı görüşe sahipken IMF’nin bu yaklaşımının kurumların geleceğe dönük planlaması açısından önemli olabileceği düşünülüyor.

Google, Ford, Facebook, General Motors gibi şirketler çalışma konusunda ileriki dönemde daha fazla esneklik sözü verirken Goldman Sachs, JP Morgan gibi bankacılık devlerinin CEO’ları uzaktan çalışma fikrine mesafeli.

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