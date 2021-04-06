IMF Türkiye için büyüme ve faiz tahminini açıkladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Buna göre, IMF, 2021 küresel büyüme tahminini Ocak 2021’de açıkladığı yüzde 5,5’ten yüzde 6’ya yükseltti.

Kurum, Türkiye için ekonomik büyüme beklentisini ise Ocak’ta olduğu gibi 2021 yılı için yüzde 6, 2022 yılı için yüzde 3,5 olarak açıkladı.

IMF, küresel ekonomik büyümenin 2022’de yüzde 4.4 olmasını bekliyor.

FAİZDE İNDİRİM BEKLENMİYOR

IMF, Türkiye için enflasyon beklentisini 2021 yılı için yüzde 13,6, 2022 yılı için yüzde 11,8 olarak açıkladı. Kurumun 2021 yılı için cari açık beklentisi, milli gelire oranla yüzde 3,4, işsizlik oranı beklentisi yüzde 12,4 oldu.

Raporda, Merkez Bankası’nın (TCMB) sıkı para politika duruşunu sürdürmesi ve 2021’de faiz indirimine gitmemesi, hatta enflasyon beklentilerinde istikrar sağlanamaması durumunda ek faiz artışına gerek duyulabileceği beklentisi yer aldı.

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