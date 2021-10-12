IMF yönetimi, adı usulsüzlük iddialarına karışan Georgieva’nın arkasında

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Çin lehine usülsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin soruşturmada IMF İcra Kurulunun olaya ilişkin soruşturmayı tamamladığı belirtildi. Kurul Georgieva'ya desteğini sundu.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası personeline verileri Çin lehine değiştirmeleri için baskı yaptığı yönündeki iddialar nedeniyle soruşturulan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva’ya icra kurulundan destek geldi.

IMF İcra Kurulu dün yapılan açıklamada Georgieva’ya ilişkin iddiaları gözden geçirdiklerini ve başkana tam güven duyduklarını ifade etti.

Bulgar ekonomist Georgieva iddiaları şiddetle reddetmişti. Georgieva kurulun onayını memnuniyetle karşıladı ve üyelerinin kendisine yönelik iddiaların asılsız olduğu konusunda hemfikir olmasından memnun olduğunu belirtti.

Georgieva, “Bu açıkçası benim için kişisel olarak zor bir bölüm oldu. Ancak Dünya Bankası ve IMF gibi kurumların bağımsızlığı ve bütünlüğüne sarsılmaz desteğimi ve bu örgütlerin üzerine kurulduğu değerleri korumaya kendini adamış herkese saygılarımı ifade etmek istiyorum” dedi.

HAZİNEDEN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise IMF’nin Georgieva’ya yaptığı takibi yakından izleyeceğini ve yeni bulguları değerlendireceğini bildirdi. Yellen IMF’ye veri bütünlüğünü ve güvenilirliğini güçlendirmek için proaktif adımlar atma çağrısında bulundu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Janet Yellen’ın Dünya Bankası’nın İş Yapma Kolaylığı Raporu’na yönelik soruşturmasında gündeme gelen iddialara ilişkin IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, IMF İcra Kurulu üyeleriyle uyumlu olarak Başkanın rolüne ilişkin daha fazla doğrudan kanıt olmadığı için IMF’nin liderliğinde bir değişiklik için temel olmadığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, ABD’nin IMF’de veri bütünlüğünün ve güvenilirliğinin güçlendirilmesi için proaktif adımlar atılması gerektiğine inandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Dünya Bankası'nın bazı faaliyetleri hakkında yürütülen bir incelemede aralarında IMF'nin şu anki başkanının da bulunduğu üst düzey yöneticilerin bazı raporlarda Çin lehine değişiklik yapılması için geçtiğimiz yıllarda çalışanlara baskı yaptığı iddia edilmişti.

İnceleme raporuna göre, 2017-2019 yıllarında Dünya Bankası'nın CEO'su olan Georgieva ve danışmanı Simeon Djankov'un çalışanlara Çin'in 2018 İş Kolaylığı raporundaki verilerinde değişiklik yapmaları ve Çin'in puanlarını artırmaları yönünde baskı uyguladıkları belirtilmişti. Çin'in 2017 Ekim'de yayımlanan “2018 İş Kolaylığı” raporundaki sıralaması, veri metodolojisinde yapılan değişiklerden sonra raporun taslağındaki sıralamasına kıyasla yedi sıra yükselerek 78'e çıkmıştı.

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