IMF’den faiz uyarısı

ABD’nin 1.9 trilyon dolar değerindeki corona virüs yardım paketi çoğu ülkeye fayda sağlasa ve toparlanmaya yardımcı olsa da, Uluslararası Para Fonu(IMF), merkez bankalarını faizlerde ani bir artışa karşı temkinli olma çağrısı yaptı.

IMF sözcüsü Gerry Rice basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, IMF’nin öncü tahminlerinin ABD’de Çarşamba günü kabul edilen Amerikan Kurtarma Planı Yasasının GSYH’yi üç yıl içinde yüzde 5 ila yüzde 6 artıracağını gösterdiğini, ancak nihai tahmine ulaşmak için daha fazla analiz gerektiğini söyledi.

Ancak Rice son derece düşük dolar fonlama maliyetlerinin, finansal koşulların aniden sıkılaşma riski olduğu anlamına geldiğini ve bu durumun “dikkatlice yönetilmesi” gerektiğini ifade etti.

Rica “Fed ve gelişmiş ekonomilerdeki diğer merkez bankalarının, ekonomiye yönelik değerlendirme yaparken ve finansal piyasa koşullarının gereksiz bir şekilde sıkılaşmasını önlemek için varlık alımları ve faiz politikası hakkındaki görüş belirtirken yaptıkları gibi, net bir şekilde iletişim kurmaya devam etmeleri anlamına geliyor” dedi.

Finansal piyasalarda yükselen tahvil getirilerinin toparlanmayı yavaşlatabileceği endişesi var.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünkü toplantısında halen corona virüsün negatif etkilerinin sürdüğü euro bölgesi ekonomisinde borçlanma maliyetlerini düşük tutmak adına önümüzdeki çeyrekte tahvil alımlarını hızlandıracağını açıklamıştı.

Fed yetkilileri son haftalarda ABD Hazine tahvil getirilerindeki artıştan çok az endişe duyduklarını belirterek, son derece gevşek para politikasını bir süre değiştirmeyi planlamadıklarının sinyalini verdiler.

Rice, finansal kırılganlıkları ve ABD ile ticari ilişkileri zayıf olanlar başta olmak üzere gelişmekte olan piyasaların ve ekonomilerin, beklenmedik duruma yönelik politikalarla hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

IMF, 5-11 Nisan tarihlerinde online olarak düzenlenecek IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları’nda yayınlayacağı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonomik tahminlerini güncelleyecek.