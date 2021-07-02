IMF’den Fed yorumu: 2022 sonunda faiz artırması gerekebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımını 2022 sonlarına doğru uygulayabileceğini belirtti.

IMF’ye göre, artan hükümet harcamaları enflasyonu uzun vadeli hedefin üzerinde tuttuğundan 2022’nin sonlarında veya 2023’ün başlarında faiz artırımına gidilmesi muhtemel.

Dün IMF yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin varlık alım programını 2022'nin ilk yarısında azaltmaya başlayacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada “Bu geçişi yönetmek sıkı bir zaman çizelgesi altında ustaca iletişim gerektirecektir” ifadelerine yer verildi.

FED YETKİLİLERİ ARTIRIM ÖNGÖRÜYOR

Fed, 15-16 Haziran tarihlerinde yapılan toplantıda faizleri sabit tutmuş ancak bazı Fed yetkilileri 2022 ve 2023 için faiz artırımı öngörmüştü.

Toplantıda 18 kurul üyesinden 7’si 2022’de faiz artırımına dönük tahminlerde bulundu.

YENİ ENFLASYON TAHMİNİ

Fed’in enflasyon hedefi için kullandığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Mayıs ayında bir önceki yıla göre yüzde 3,9 artarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

IMF’nin tahminlerine göre ise bu endeks yüzde 4,3’le zirveye ulaşacak ve 2022’nin sonunda yaklaşık yüzde 2,5’e düşecek. Ancak bu oran hâlâ Fed’in uzun vadeli hedefi olan yüzde 2’nin üzerinde.

BÜYÜME TAHMİNİNDE REVİZYON

IMF, ABD için bu yılki büyüme tahminlerini ise yüzde 6,4’ten yüzde 7’ye yükseltti. Bu büyüme gerçekleşirse ABD ekonomisinin 1984’te gördüğü 7,2’lik büyümeden bu yana en yüksek oran olacak.