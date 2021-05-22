IMF’den pandemiyi bitirmek için 50 milyar dolarlık öneri

Bilim insanları corona virüsünü yenecek aşıyı buldu ancak milyarlarca insan henüz aşıya erişebilmiş değil ve bu nedenle her gün binlerce kişi yaşamını yitirmeye devam ediyor.

Üretilen aşıların büyük kısmını satın alan zengin ülkeler aşılamada hızla yol alırken, yoksul ülkeler geride kalıyor.

En az bir doz aşı olan kişi sayısı nüfusun ABD'de yüzde 40'ını, Avrupa'da yüzde 20'sini aşarken, Afrika'da oran yüzde 2'ye bile henüz ulaşabilmiş değil.

Resmi rakamlara göre dünya genelinde 3,5 milyona yaklaşan corona virüsü kaynaklı ölü sayısının, gerçekte çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

KÜRESEL SAĞLIK ZİRVESİNDE AÇIKLADI

Uluslararası Para Fonu (IMF), pandemiyi sona erdirmek amacıyla 50 milyar dolarlık bir öneri açıkladı.

Avrrupa Komisyonu ve G20 dönem başkanı İtalya tarafından düzenlenen Küresel Sağlık Zirvesi'nde IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın açıkladığı öneride, dünya nüfusunun yüzde 60'ının 2022'nin ortasına kadar aşılanması hedefi yer alıyor.

Sağlık krizi sona ermeden ekonomik krizin sona ermeyeceğini vurgulayan IMF Başkanı, aşıya ulaşabilen zengin ülkeler ile aşıya ulaşamayan yoksul ülkeler arasındaki farkın tehlikeli bir biçimde açıldığını, bu tehlikeli gidişatın önüne geçilmesi gerektiğini, bu durumun pandeminin sona ermesini geciktirdiğini vurguladı.

3 MADDELİ PLAN

Georgieva, pandemiyi bitirme önerilerini şu üç maddede özetledi:

Birincisi, dünya nüfusunun 2021'in sonuna kadar yüzde 40'ı, 2022 ortasına kadar yüzde 60'ı aşılanacak. Bunun için COVAX'a ek destek verilmesi, zengin ülkelerdeki fazla aşıların yoksul ülkelere bağışlanması ve ham maddeler ile üretilen aşıların serbest dolaşımı gerekiyor.

İkincisi, ilave doz aşılamaya neden olabilecek yeni varyantlar gibi risklere karşı, aşı üretim kapasitesinin 1 milyar doz artırılması için gerekli yatırımın yapılması gerekiyor. Ayrıca, üretimin çeşitlendirilmesi, tedarik zincirleri ile genlerin gözetiminin artırılması, mutasyonlar ya da arz şoklarına karşı koşullu planların hazırlanması gerekiyor.

Üçüncüsü, aşı arzının sınırlı olduğu geçiş döneminin, kapsamlı test ve takip, tedavi ve diğer halk sağlığı önlemleriyle yönetilmesi gerekiyor.

ZENGİN ÜLKELERE ÇAĞRI

50 milyar dolarlık maliyetin 35 milyar dolarlık kısmının, finansman desteğiyle karşılanabileceğini, bunun da 22 milyar dolarlık kısmının G20 ülkeleri tarafından karşılanacağını belirten IMF Başkanı, geriye 13 milyar dolarlık ek destek ihtiyacının kaldığını belirtti.

Kalan 15 milyar dolarlık kaynağın da ulusal hükümetler ve uluslararası bankaların sağlayacağı düşük faizli kredilerle temin edilebileceğini belirten Georgieva, gerekli adımların hemen atılması gerektiğini dile getirdi.

50 milyar dolar maliyetli bu planla hem hayatların kurtulacağını hem de küresel ekonominin daha hızlı toparlanmasıyla 2025 yılına kadar 9 trilyon dolarlık ilave gelir yaratacağını belirten Georgieva, kazanımların maliyetten çok daha fazla olacağına dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Türk akademisyenlerin aşı ekonomisine dair çalışması dünya gündeminde

İlginizi Çekebilir AB ve Pfizer-BioNTech'ten yoksul ülkelere aşı bağışı: Yıl sonuna kadar 1.1 milyar doz