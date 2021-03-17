IMF’ye göre KOBİ’leri iflas dalgası vurabilir

Uluslararası Para Fonu, Covid-19 salgınından dolayı belirli firmaların pazarı domine etmesinin, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ) iflasa sürükleyebileceği konusunda uyardı. Aralarında Profesör Ufuk Akçiğit'in de bulunduğu ekonomistlerin IMF ile beraber hazırladıkları “Firma Pazar Güçlerindeki Artış ve Rekabet Politikaları” raporunda, salgın dolayısıyla belirli firmaların pazarı domine etmesi devam ederse ileride KOBİ'lerin bir iflas dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

BÜYÜKLER GÜÇLENDİ

Gelişmiş ekonomilerde belirli halka açık firmaların pazardaki güçlerinin ciddi derecede arttığının altını çizen rapor, özellikle sağlık ve teknoloji gibi sektörlerdeki firmaların piyasadaki güçlerinde keskin bir artışın yaşandığına işaret ediyor. Buna karşın bankacılık sektöründeki firmaların piyasa etkilerinde bir değişim görülmüyor.

BİRLEŞME VE SATIN ALMA DENETİMİ ARTIRILMALI

Raporda pazardaki güçleri giderek artan sağlık ve teknoloji firmalarının, satın alma ve birleşmeler yoluyla piyasadaki konumlarını güçlendirdikleri ve sektördeki dinamizmi düşürdüğü belirtilirken, artan piyasa gücünün para ve maliye politikalarının etkinliğini de düşürdüğüne değiniliyor. Düzenleyici kuruluşların birleşmeler konusunda dikkatli olması gerektiğini ifade eden rapora göre, piyasa denetimleri de artırılmalı.