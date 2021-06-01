İnancını yitiren yatırımcı güvenli limana çekildi

Başta ABD olmak üzere dünyada artan enflasyon beklentileri, zayıf dolar ve kripto para ve hisse senetlerinden gelen yatırımcı akışıyla birlikte altın adeta küllerinden yeniden doğuyor. Ons altın kritik 1.900 dolar direncini kırdı. Gram altın fiyatları ise ons tarafından aldığı rüzgarın etkisiyle 526 liraya kadar çıkarak yılın zirvesini gördü. Gram altının tarihi zirvesi 6 Kasım 2020'de gördüğü 540.6 lira düzeyinde bulunuyor. Ons altın fiyatının 1.900 dolar olan psikolojik direncini kırmasında ABD Merkez Bankası (FED) üyelerinin ABD'de artan enflasyon endişelerine rağmen güvercin mesajları vermesi etkili oldu. Doğal olarak da zayıf dolar ile yükselemeyen ABD tahvil faizinden güç alan ons altın, mayıs ayına 1.770 dolar civarında başladıktan sonra yüzde 8 yükselişle 1.910 doların üzerine çıktı. Gram altın ise aya 470 TL civarında başladıktan sonra küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 526 TL'ye çıktı.

İNANÇ TAZELENDİ

GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır, yatırımcıların ABD ve Avrupa borsalarının bulunduğu zirvelerden daha üst bölgelere olan çıkışlara olan inancının yeterli olmadığını söyledi. Bitcoin gibi varlıklarda sert dalgalanmalar özellikle de düşüşler yaşandığına işaret eden Ayyıldır, “Ek olarak da enflasyondaki artışa rağmen FED'in bu değişimi geçici olarak görmesi, yatırımcıların altına olan inancının tekrar tazelenmesine imkan tanıdı” dedi. Troy Kıymetli Maden İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek ise altının ons fiyatının öncelik olarak 1950 direncinin aşmasıyla gram altında yeni bir rekor seviye görülebileceğini kaydetti.

Büyüme ile kurlar düştü

Yüzde 7 ile beklentilerin üzerinde gelen büyüme verisinin ardından güne sakin başlayan döviz kurları yönünü aşağıya çevirdi. Gün ortasına doğru hem dolar hem de Euro'da düşüş yüzde 1'i buldu. Dolar sabah 8.57 liradan güne başlarken, en düşük seviye olarak 8.46 liraya kadar çekildi. Dolar günü 8.4800 liradan, Euro 10 kuruşluk düşüşle 10.3400 liradan günü tamamladı.

Yurtiçinde altına gidecek nakit yok

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altına olan yönelimin süreceğini, kripto paralardan güvenli limanlara bir kayış gözlendiğini belirtti. Yurtiçinde fiziki altına olan talebinin düştüğünü aktaran Yıldırımtürk, “Geçen yılki gibi krediler aracılığı ile altına yönelecek bir nakit artışı olmadığı gibi dövizde de bir çözülme olmuyor. Düğünlerin yapılamıyor olması da bunda etkili. Dolayısıyla haziranda altın fiyatlarında ons ve döviz kurları kaynaklı bir artış beklense de; bu artışta talep etkisi olmayacak” dedi.

Kripto paraların hacmi 1.5 trilyon doların altında

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 35.000 doların altına gerilemesi ve genel satışlarla, toplam hacim yeniden 1 trilyon 495 milyar dolar seviyesine indi. Çin'in finansal kuruluşlara kripto para birimleri ile ödeme yasağı getirmesi ve Güney Kore'nin kripto para borsalarına ilişkin denetim kararı toplam piyasa hacminin gerilemesinde etkili oldu. Kripto para piyasalarının hacmi 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.