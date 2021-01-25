İnatlaşma sürüyor: GameStop hisselerinde olağan dışı hareket

Borsalardaki spekülatif hareketlerin ilginç bir örneğini sergileyen ABD’deki GameStop hisselerindeki yükseliş, bugün de sürüyor.

New York borsasına kote video oyunları perakendecisi GameStop’un hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 100’ün üzerinde değer kazandı.

Bloomberg’ün haberine göre, geçen haftayı 65 dolar seviyesinden kapatan hisse değeri, bugün seans öncesinde 136 doları gördü.

YILLARDIR CİRO KAYBEDİYOR, 2019’DA ZARAR AÇIKLADI

ABD’de 5 bin 500 civarında mağazası olan GameStop, son yıllarda oyun sektörünün internete kayması nedeniyle ciro kaybı yaşıyor. Son olarak, 2020’nin ilk 9 ayında pandemi nedeniyle şirket yüzde 31’lik ciro kaybı açıkladı.

Şirket 2019’da 471 milyon dolar zarar açıkladı, pandemi döneminde de her çeyrek zarar etti.

Ciro kaybına paralel Nisan 2020’de 2,57 dolara kadar gerileyen hisse değeri, hem ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıfır faizle sonuna kadar açtığı para musluklarının borsalara akmasının hem de sosyal medya ve forumlardaki tartışmalardan gelen bireysel amatör yatırımcıların alımlarının da etkisiyle şirket yılı 18 dolarlık hisse değeriyle kapatmıştı.

‘ENAYİ' DENMESİ ÜZERİNE HİSSELER UÇTU

Reddit başta olmak üzere forumlardaki tartışma ve haberlerin de etkisiyle küçük yatırımcının ilgisi arttı ve GameStop hisselerini salı günü 40 doların üzerine çıktı.

Bunun üzerine ünlü açığa satış kuruluşu Citron Research’ün sosyal medya hesaplarından GameStop hisselerinin ederinin ancak 20 dolar olabileceği öne sürülen ve 40 dolar seviyelerinden bu hisseleri satın alanların “enayi” olarak nitelendirildiği mesajlar paylaşıldı.

Bunun üzerine tartışma büyüdü ve hissenin değeri Cuma günü bir ara 76 dolara kadar yükseldikten sonra günü 65 dolardan kapattı.

2020 sonunda 1,3 milyar dolar olan şirketin hisse değeri de 4,5 milyar dolara ulaştı.

Cuma günü GameStop hisselerindeki işlem hacmi 8 milyar doları aştı.

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CITRON KURUCUSUDAN GERİ ADIM

Online alım satım işlemi yapan küçük amatör yatırımcılar, hisse fiyatını yükselterek Citron gibi hisse fiyatında düşüşe oynayanları da zarar ettirmeyi ve kısa pozisyondan çıkarmayı hedefledi.

Bunun üzerine Citron’un kurucusu Andrew Left, tehdit ve hakaretler aldığını, hesabına dönük hackleme girişimleri olduğunu belirterek bu şirket hisseleriyle ilgili daha fazla yorum yapmayacağını söyledi.

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