İngiltere kraliçenin kiracılarını konuşuyor

İngiltere'de kraliyet ailesinin mülkü olan alışveriş merkezlerinde 218 markanın kiracı olduğu belirtildi. The Sun gazetesinin haberine göre, kiracılar arasında 15 mağazayla ünlü İngiliz perakende zinciri Marks & Spencer (M&S) başı çekiyor.

The Sun gazetesinin haberine göre, Kraliçe'nin kiracıları arasında bir cinsel ürünler mağazası (sex toy shop) da bulunuyor.

ABD'li fast food zinciri McDonald's da 8 mağazayla Kraliçe Elizabeth'in mülklerinde yerini almış durumda.

Kraliyet mülklerinde ABD merkezli kahve zinciri Starbucks 5, İsveç merkezli hazır giyim zinciri H&M'in 6 şubesi bulunuyor.

13,4 MİLYAR POUNDLUK GAYRİMENKUL

Pandemi döneminde kraliyet ailesinin mülklerinin değerinin 552 milyon pound azalarak 13,4 milyar pounda gerilediği açıklanmıştı.

13,4 milyar poundluk mülkleri yönten The Crown Estate firmasının geçen yıl 345 milyon pound kâr elde ettiği, bu rakamın yüzde 25'nin kraliyet ailesine, yüzde 75'inin Hazine'ye aktarıldığı belirtildi.