İngiltere Merkez Bankası açıkladı: Eski başbakan fon almak için lobi yapmış

Geçen ay batan finans şirketi Greensill Capital adına yaptığı lobi faaliyetleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan eski İngiltere Başbakanı David Cameron ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Cameron'ın geçen yıl pandemi sırasında Greensill'e finansman sağlamak için eski bakanların yanı sıra İngiltere Merkez Bankası (BOE) nezdinde de girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı.

PATRON İLE MERKEZ BANKASI YETKİLİLERİNİ TANIŞTIRMIŞ

Cameron'un şirketin patronu Lex Greensill ile BOE yetkililerini tanıştırdığı ancak BOE'nin Greensill'in talebini kabul etmediği belirtildi.

BOE, Cameron'ın lobi faaliyetlerine ilişkin belgeleri önceki gün yayımladı.

Brexit referandumunun ardından Haziran 2016'da başbakanlık görevinden istifa eden Muhafazakar Parti'nin eski lideri Cameron, Ağustos 2018'de tedarik zinciri finansmanı ile türev finansal ürünlere odaklanan bir şirket olan Greensill Capital’de danışman olarak çalışmaya başlamıştı.

20 MİLYAR STERLİN'LİK LOBİ

Bloomberg, Greensill şirketinin, hükümetin corona virüsü yardım programına erişim için girişimlerde bulunduğunu, bu kapsamda Cameron'un şirketin patronu Lex Greensill'in İngiltere Merkez Bankası yetkilileriyle iletişim kurmasına yardımcı olduğunu ve Greensill'in bankadan şirketlere 20 milyar sterlinlik (28 milyar dolar) fonlama sağlamasını talep ettiğini aktardı.

Cameron'un, Hazine yetkililerini ve bakanları da şirkete finansal destek sağlamaları için ısrarlı biçimde aradığı ortaya çıkmıştı.

MEKTUP İFŞA EDİLDİ

Greensill'in BOE'ye gönderdiği mektupta, 2009'da finansal kriz sırasında tedarik zinciri finansmanı şirketlerini fonlamak için hayata geçirdiği programı tekrar canlandırmasını ve 20 milyar sterline kadar finansman sağlamasını istediği aktarıldı.

Greensill şirketi, tedarik zinciri finansmanı sektöründeki en büyük oyuncusu konumundaydı.

BOE'nin pandemi sırasında hayata geçirdiği şirketlere finansman programında ise Greensill'in aralarında bulunduğu finansman şirketlerini dışarıda bıraktığı belirtildi.

Cameron’un finansman sağlamak için ısrarlı girişimlerini sürdürdüğü ancak başarılı olamadığı kaydedildi.

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