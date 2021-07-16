İngiltere Türkiye’ye turist göndermiyor, turizmciler endişeli: Batarız

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı haritadan çıkarıp sarıya alarak turist gönderme beklentisi suya düştü. İki gün önce İngiltere'nin 5 Ağustos'ta konuyu tekrar gündeme getireceğini açıklaması, turizmcileri kara kara düşündürmeye başladı.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, SÖZCÜ'ye özel açıklamalarda bulundu. Esin, “Şu anda yerli, Ukraynalı ve Rus turistler var. Bayram sonrası ne olacağı belli değil. Sezon sonunda korkarım çok batan şirket olacak” dedi.

TURİZMCİNİN DURUMU ÇOK CİDDİ

İki yıldan bu yana büyük zorluklar yaşayan turizmcinin durumunun İngiltere'nin aldığı yeni karar ile çok daha da kötü olacağını belirten Esin, “İngiltere'den beklenen kırmızı haritanın sarıya dönüşmemesi ve 5 Ağustos'a kadar turist göndermeme kararı Muğlalı turizmcileri büyük sıkıntıya soktu. Ana pazarı İngiliz turist olan bölge turizmcileri bütün ümidini Rus, Ukrayna ve yerli turiste bağladı. Bazı otellerde işçi çıkarmaların yaşanacağı, sezon sonunda ise çok sayıda turizmcinin batacağı düşünülüyor. İngiltere'de 5 Ağustos'ta tekrar güncelleme yapılacak ama bu durum ciddi anlamda biz turizmcilere sıkıntı verici. Çünkü o zamana kadar İngilizler tatillerini belirlemiş olurlar. İlk açıklamalarında sarıya aldılar diye haberler gelince çok umutlanmıştık. Bu olmadı” dedi.

SARIYA ALINACAK İLK ÜLKE TÜRKİYE DEMİŞLERDİ

Daha iki gün önce İngiltere'den görüştüğü tur sahiplerinin güncellemede ‘Sarıya alınacak ülkeler arasında ilk sırada Türkiye var' dediklerini hatırlatan Esin, “Yine olmadı. Bulgaristan ve Hırvatistan'ı yeşile almışlar ki bizim rezervasyonların çoğu şu anda buralara kayıyor. Vaka sayılarına baktığımız zaman bizim ülkemizde 6-7 binlerde ama İngiltere'de bu rakam çok çok yukarılarda. Şu anda 45 bini geçti diye biliyorum” diye konuştu.

NEDEN KIRMIZIDA TUTULUYORUZ?

Bunun nedenlerinin çok çeşitli olabileceğini de savunan Suat Esin şunları söyledi:

“Bunlar çok çeşitlendirilebilir. Politik olabilir, bizim açtığımız yerlere güvenmiyor olabilirler, vatandaşını kendi ülkesinde tutmak isteyebilirler. Bunun gerçek sebebini bilemiyoruz. İşin özü bizim ana pazarımız İngiltere. Ağustos'tan sonra sarıya da alsalar yeşile de fark etmeyecek. Çünkü insanlar tatil planlarını çoktan yapmış olacaklar. Büyük bir ihtimal bu sene artık burada büyük İngiliz sezonu bitmiştir. Eylül Ekim ne olur bilinmez ama durum ciddi anlamda çok vahim.”

TURİZMCİ BÜYÜK SORUNLAR YAŞAYACAK

Ana pazar İngiliz turiste bel bağlayan turizmcilerin çok büyük sorunlar yaşayacağını dile getiren Esin, “Krediler, kiralar ödenemeyecek. Herkes önce işçi çıkartmaya başlayacak. Peşinden batmalar olacak. Zaten 2 yıldan bu yana sıkıntılıyız. Artı devletten de kısa çalışma ödeneği dışında başka hiçbir destek görmedik. En büyük sıkıntıyı turizm seyahat acenteleri çekecek. Allah sonumuzu hayır etsin. Şu anda söyleyecek başka bir şey yok. Resmen lafın bittiği yer. Ukrayna pazarı zaten Mayıs'tan bu yana belli bir oranda geliyor. Rusya pazarı başladı ama çok fazla sirkülasyon yok. Bu bölgelerden turist getiren büyük tur şirketlerinin bölge müdürleriyle konuştum. 15 Temmuz'dan sonra burada bir yoğunluk başlayacak dediler. Rusya önce Antalya'ya ağırlık verip orayı doldurur. Kalanı buraya yönlendirilir. Bu da kimin derdine çare olabilir ki?” dedi.

ŞU ANDA YERLİ TURİST VAR

Muğla'nın sahil kesimlerinde ciddi bir yerli turist olduğunun da altını çizen Suat Esin şu ifadeleri kullandı:

“Bayramdan dolayı ortalık çok kalabalık. Bu yoğunluk 10-12 gün devam eder. Adım atacak yer yok, her taraf iç pazar müşterisiyle dolu. Bayram sonunda bu kalabalık yarı yarıya düşecektir. Bizim için en önemli olan dış pazar. İlk sırada İngiltere, ikinci sırada Rusya ile Ukrayna var. Bazı turizmcilerimiz İngiliz turist gelecek diye otellerini açtı. Belki tekrar kapatacaklar, işçi çıkarma yoluna gidecekler. Nereden baksan şu anda büyük sıkıntı. Bakalım ne yapacağız?”

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