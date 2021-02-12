İngiltere ve Norveç ekonomileri 2020’de büyük yara aldı

İngiltere’nin ekonomisi corona virüsü salgını nedeniyle 2020’de yüzde 9.9 daralarak verinin kayıt altına alınmaya başladığı tarihten beri en büyük yıllık düşüşünü kaydetti, dördüncü çeyrekte ise büyüme göstererek resesyona girmekten kurtuldu.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre İngiltere’nin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) ekim ve aralık ayında bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1 büyüdü. Reuters anketine katılan ekonomistler verinin yüzde 0.5 oranında büyümesini bekliyordu.

İngiltere ekonomisi üçüncü corona virüsü tecrit önlemleri nedeniyle 2021’in başında sert bir şekilde daralmaya hazırlansa da son çeyrekte büyüdüğü için ekonomisinin resesyona girme ihtimali azaldı. Avrupa’da iki çeyrek üst üste ekonomi daraldığında resesyona girilmiş kabul ediliyor.

İlginizi Çekebilir İngiltere'de işsizlik son 5 yılın zirvesinde

NORVEÇ’TE SON 75 YILIN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Norveç 2020’de yüzde 2.5 küçülürken bu oran ülke ekonomisinin 1945 yılından beri sergilediği en kötü performans oldu.

Norveç dördüncü çeyrekte ise yüzde 1.9 büyüdü. Reuters anketine katılan ekonomistler bu verinin yüzde 1.2 büyüme göstermesini bekliyorlardı.

Avrupa Birliği üyesi olmayan Norveç 2020’de yüzde 6.8 daralan euro bölgesi gayrısafi yurt içi hasılasından daha iyi bir performans sergiledi. (REUTERS)

