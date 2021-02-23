İngiltere’den gelen haber Türk turizmcileri heyecanlandırdı

EasyJet, İngiltere hükümetinin Mayıs ayının ortasından itibaren seyahat yasağını gevşetebileceğini belirtirken, İngiltere’den yapılan uçuş rezervasyonlarının yüzde 300, tatil rezervasyonlarının ise yüzde 600 arttığını açıkladı.

Seyahat yasağına ilişkin detayların ortaya çıkmasının ardından EasyJet’in hisseleri yüzde 9, İngiliz ve İspanyol havayolu şirketleri British Airways ile Iberia’yı da bünyesinde bulunduran International Airlines Group’un (IAG) hisseleri yüzde 6, RyanAir’in hisseleri ise yüzde 3 arttı.

Reuters’ta yer alan habere göre, EasyJet ve TUI, yaz tatili için İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Türkiye’nin en popüler ülkeler olduğunu, ülkelerdeki tatil yerleri için çok fazla rezervasyon yapıldığını açıkladı.

12 NİSAN’DA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Birleşik Krallık’ta mutasyonlu corona virüsünün yayılması, bazı ülkeleri alarma geçirmişti. Fransa ve İspanya, İngiltere’ye seyahati yasaklamıştı.

Birleşik Krallık’ta 12 Nisan’da kısıtlamalara ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Ancak seyahat yasağının 17 Mayıs’a kadar süreceği ifade ediliyor.

İlginizi Çekebilir İngiltere Türk aşçıyı konuşuyor: 'Öpücük' davası