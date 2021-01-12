İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 22,99 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Kasım İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,90, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,99 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,03, işçilik endeksi yüzde 0,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,19, işçilik endeksi yüzde 14,16 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 22,76 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,76 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,12, işçilik endeksi yüzde 0,34 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,90, işçilik endeksi yüzde 14,27 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,75 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,73, işçilik endeksi yüzde 0,37 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,13, işçilik endeksi yüzde 13,76 arttı.

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