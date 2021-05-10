İnşaat maliyet yıllık yüzde 31.97 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme fiyatları yüzde 4.89, işçilik maliyeti yüzde 0.36 ve yıllık bazda da malzeme fiyatları yüzde 37.96 ve işçilik maliyeti yüzde 20.36 yükseldi.

Bina inşaatı maliyetleri aylık bazda yüzde 3.18, yıllık bazda yüzde 31.62 yükseldi. Aylık bazda malzeme fiyatları yüzde 4.60, işçilik maliyeti yüzde 0.24 ve yıllık bazda malzeme fiyatları yüzde 37.42, işçilik maliyeti yüzde 20.63 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyetleri aylık bazda yüzde 4.32, yıllık bazda yüzde 33.18 arttı. Aylık bazda malzeme fiyatları yüzde 5.83, işçilik maliyeti yüzde 0.78 ve yıllık bazda malzeme fiyatları yüzde 39.76, işçilik maliyeti yüzde 19.37 yükseldi.