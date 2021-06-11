İnşaat maliyetinde çimento tartışması

Müteahhitlerin son bir yılda yüzde 60'ın üzerinde zam yapıp inşaat maliyetlerini artırmakla suçladığı çimentoculardan itiraz geldi. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Başkanı Suat Çalbıyık, “İnşaat maliyetleri içinde çimentonun payı yüzde 3.2'dir. Zam olsa dahi inşaat maliyetlerini artıran unsur çimento değil” dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, geçen yılın mayıs ayından bu yılın mayıs ayına geçen bir yılda çimento fiyatlarının yüzde 60'ın üzerinde zamlandığını açıkladı. Yaşanan yüksek artışın döviz kuru ve ÜFE ile açıklanamayacak boyutta olduğunu belirten Eren, zamların kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

ETKİSİ OLMAZ

ÇEİS Başkanı ise çimentonun birinci sınıf bir yapının maliyetindeki payının yüzde 2.7-3.2 arasında değiştiğini belirterek, “Fiyatlarda artış olsa dahi, inşaat fiyatlarını etkileyecek olan malzemenin çimento olmadığı açık” dedi.

Maliyetin yüzde 55-65'ini yakıt ve elektrik oluşturuyor

Çimento üretim maliyetlerinin yüzde 55-65'ini yakıt ve elektrik giderlerinin oluşturduğunu belirten Suat Çalbıyık, çimento üretiminde kullanılan yakıtın ithal edildiğini belirterek, şunları söyledi: “2017'den bu yana petrokok fiyatları yüzde 200, elektrik fiyatları yüzde 106, ithal kömür yüzde 67.5, işçilik giderleri yüzde 31.2 arttı. Buna rağmen dünya ölçeğinde en düşük fiyatlı çimento Türkiye'de satılıyor.”