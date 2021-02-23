“İnternet süreniz bitti” tuzağına dikkat

İnternet abonelerinin rakip şirketler tarafından telefonla aranarak “İnternet sözleşmenizin süresi bitti” diye kandırıldıkları, yalanlara kanıp başka şirketlerle yeni sözleşme imzalayan tüketicilerin çifte tazminat yüküyle karşı karşıya kaldığı bildirildi. Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkan Vekili Sinan Vargı, sözleşmesi devam eden tüketicilerin rakip şirketler tarafından 850'li telefon hatlarından aranarak mevcut internet sözleşmelerinin bittiği ya da bitmek üzere olduğu uyarısının yapıldığını, sonra da yeni sözleşme yapılmazsa yüksek ücret ödeneceği belirtilerek kendi şirketlerine abone yapılmaya çalışıldığını söyledi.

ÇİFTE CEZA

Son dönemde bu yöndeki şikayetlerin arttığını belirten Vargı, “Sözleşmesinin bittiğini sanan tüketiciler internet sözleşmelerini taahhüt bitmeden sonlandırıp başka şirketle sözleşme yapıyor. Bu nedenle de taahhüt bitmeden ayrıldığı için cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor. Kandırıldığını anlayıp yeni üyeliğini sonlandırmak isteyen tüketiciler bu sefer yeni şirketin cayma bedeliyle karşı karşıya kalıyor” dedi.