İran’da bitcoin depremi

İran devlet medyasının bildirdiğine göre yoğun enerji tüketimi nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintilerine neden olan kripto para madenciliğine yönelik büyük bir operasyon gerçekleşti.

7 BİN CİHAZ ELE GEÇİRİLDİ

İran’ın haber ajansı IRNA’nın aktardığına göre, Tahran polis şefi General Hossein Rahimi, başkentin batısındaki terk edilmiş bir fabrikada madencilikte kullanılan yaklaşık 7 bin cihazın ele geçirildiğini söyledi.

İran’da aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle artan elektrik talebinin kesintilere sebep olduğu gerekçesiyle tüketimde tasarrufa gitmek amacıyla Mayıs ayından itibaren 4 ay boyunca kripto para madenciliği yasaklanmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Mayıs ayında bir kabine toplantısında yaptığı konuşmada, “Kripto para madenciliği yasağı 22 Eylül’e kadar yürürlüktedir. İran’daki mevcut madenciliğin yaklaşık yüzde 85’i lisanssız.” ifadelerine yer vermişti.

YÜKSEK ENERJİ TÜKETİYOR

Yüksek donanımsal kapasitelere sahip cihazların, karmaşık matematiksel problemleri çözerek kripto para transfer işlemlerini onaylaması ve bunun sonucunda yeni üretilen kripto para ile ödüllendirilmesi olarak tanımlanabilecek kripto para madenciliği İran’da oldukça yaygın. Bu madencilik faaliyeti, yoğun bir elektrik tüketimine sebep olduğu için İran’da zaman zaman elektrik kesintileri de meydana geliyor.

İran ekonomisi, önceki ABD Başkanı Donald Trump’ın Nükleer Anlaşma’yı bozarak İran’a yeniden yaptırımlar uyguladığı 2018’den bu yana sert bir darbe aldı.

İran, son yıllarda kripto madenciliğini yasallaştırarak madencilere ucuz kaynak sunuyor ve madencilerin bitcoinlerini merkez bankasına satmasını şart koşuyordu. Tahran yönetimi ayrıca, İran’da çıkarılan kripto para birimlerinin yetkili malların ithalatı için ödeme yapmak için kullanılmasına izin veriyordu.

Reuters’ın aktardığına göre, Blockchain firması Elliptic, tüm bitcoin madenciliğinin yaklaşık yüzde 4,5’inin İran’da gerçekleştiğini ve İran’ın ABD yaptırımlarının etkisini azaltmak için kullandığı kripto para birimlerinden yüz milyon dolar gelir sağladığını bildirdi.

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