İş bulma umudunu kaybedenler SÖZCÜ’ye konuştu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınladığı son verilere göre ülkede işsizlik azalıyor. Resmi verilere göre, işsiz sayısı 2020 Kasım döneminde geçen yılın aynı ayına göre 303 bin kişi gerileyerek 4 milyon 5 bin kişi oldu.

Ancak TÜİK, iş bulma umudunu yitirenleri ve iş aramayanları işsiz saymıyor. Bu kişiler de eklendiğinde gerçek işsiz sayısı 8 milyon 837 bine ulaşıyor.

TÜİK’in tablolarına bakıldığında son bir yılda iş bulma umudunu yitirenlerdeki artış dikkat çekiyor. Verilere göre son bir yılda iş bulma umudunu yitirenlerin sayısı yüzde 134 artış gösterdi.

Peki, insanlar neden iş bulma umutlarını yitirdi, gençler geleceğe nasıl bakıyor aslında ne yapmak istiyor. Sözcü, Bursa, Konya, Hatay, Elazığ, Manisa, Samsun ve Mersin'de yaşayan iş bulma umudunu kesenlere ‘Neden?' diye sordu.

BURSA

“BU GİDİŞLE HEVESİMİZ KALMAYACAK KÜSKÜNLÜĞÜMÜZ ARTACAK”

Merve Işıklar (25): TÜİK verileri hesaplama da bence doğru bir yol izlemiyor. Bir mühendisim ve işsizim lakin benim sitemim devlete ve işverenlere. Herkes tecrübeli eleman arayışı içerisinde.

Oysa yeni mezun olmuş çalışma hevesi herkesten daha çok, bilgileri taptaze beyinlerin daha büyük motivasyonlarla çalışacağının farkında değiller. Bizler bir şeyler öğrenmeye aç yeni fikirler üretmeye istekli bireyleriz fakat sesimizi duyuramıyoruz. Devletin iş yerlerine yeni mezun yetiştirme zorunluluğu getirmesini talep ediyorum.

Çünkü bu işverenlerin keyfine kaldığı takdirde ülkeyi kalkındırması beklenen biz genç neslin üretme hevesi kalmayıp ülkeye küskünlüğümüz giderek artacak. Beyin göçünden şikayet ederlerken ellerindekini değerlendirmezlerse Türk’ün zekasının ekmeği daha çok başkalarına yedireceğiz gibi duruyor.

İş bulma konusunda zaman zaman ümitsizliğe kapıldığım oluyor gerçekten, bir çevre mühendisi olarak ülkemde yeterli değeri ve talebi maalesef göremiyorum üstelik ülkenin bu kadar çok ihtiyacı varken bizlere. Ama benim umudum devletten değil Allah’tan bu yüzden elbet bir şekilde ben de emeklerimin karşılığını alacağımı düşünüyorum.

KONYA

“İŞ BULABİLECEĞİMDEN PEK UMUDUM YOK”

Yunus Kılıç (29): Evliyim ve 2 çocuğum var. Ailemin geçimini inşaat işçiliği yaparak karşılamaya çalışıyordum ama uzun zamandır inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılardan dolayı çalışamıyorum. Birçok yere iş başvurusu yapmama rağmen, dönüş alamadım.

Ekonomik sıkıntılardan dolayı kiramı dahi ödeyemez duruma gelince eşim ve çocuklarımla birlikte annem ve babamın yaşadığı eve taşınmak zorunda kaldım. İş aramaya devam ediyorum ama artık iş bulabileceğimden pek umudum yok. Umarım havalar ısındıktan sonra inşaat sektöründe işler açılır da yeniden çalışmaya başlarız.

HATAY

“NE ZAMANDIR İŞ ARADIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

Mehmet Karaman (30): Ne zamandır iş aradığımı hatırlamıyorum. Çalışsan bir dert çalışmasan ayrı bir dert. 10, 11 saat çalıştırıp 70-80 lira ücret veriyorlar. Verilen paraya çalışılmaz demiyorum, çalışılır ama nereye kadar? Böyle bir şekilde ne zamana kadar çalışacağız? Artık ümidim kalmadı. Bu şartlarda evlenemiyorum bile. Bu durumda nasıl evlenebilirim? Bekar halimle bile kendimi geçindiremiyorum, evlendiğimde nasıl geçineyim? Ev kiramı mı ödeyeceğim, ev mi alacağım? Çocuğum olursa çocuğuma mı bakacağım? Hangi birine yetişebiliriz? Pandemiden sonra tamamen unutulduk.

“ÜMİDİ KESMİŞ DURUMDAYIM”

Mustafa Ergenekon (41): Pandemiden önce kaynak işleri yapıyordum. İşsiz kaldım, 5-6 ay boyunca iş aradım. Şimdi ümidi kesmiş durumdayım. Kimse eleman aramıyor. Evim kira, 3 çocuğum var. İşsizlik almış başını gidiyor. Başkasının tezgahında yevmiyeci olarak çalışıyorum.

Günlük 50 lira yevmiye ile çalışıyorum. Bu parayla çark döner mi, çorba kaynar mı? Ümidim olmamasına rağmen iş arıyorum. Şu an yevmiye ile çalıştığım iş üç beş gün sonra bitecek. Sonra 1 günlük, 2 günlük işlerde çalışacağım. Böyle 1 gün, 2 gün şeklinde nereye kadar gideceğimi bilmiyorum. Ev geçinmiyor. Aldığım 50 lirayla ne yapabilirim?

Ekmek olmuş 1.5, domates olmuş 6 lira. 1 kilo domates 2 ekmek aldın 10 lira yaptı. Geriye kaldı 40 lira. Bu 40 lira ile ne yapabilirim? Tüp mü değiştirebilirim kiramı mı ödeyebilirim? Yarına dair hiçbir umudum yok. İnşallah diyorum sadece. Allah'tan hayırlısını diliyorum. Buna bir kesim çözüm bulunması lazım.

ELAZIĞ

“2 SENEDİR ÇALMADIĞIM KAPI KALMADI”

Gürkan Doğan (32): Bekarım ve ailemle yaşıyorum evimiz kira bir özel otelde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. 2 sene önce otelin kapanmasıyla beraber işsiz kaldım. Birçok yere başvuru yaptım ama hiçbir geri olmadı.

Elazığ'da deprem ve ardından gelen corona virüsü salgını sonrasında birçok iş yeri de kapandı buda benim en büyük dezavantajım oldu çünkü ben her daim hizmet sektöründe çalıştım ancak kafe, restoran gibi yerlerin kapanmasıyla iş bulma alanım daha da daraldı. İŞKUR'a da başvuru yaptım ancak oradan da herhangi bir sonuç alamadım 2 senedir çalmadığım kapı kalmadı.

İş bulma ümidimi bu süreçte yitirdim çünkü nereye gitsem kapı yüzüme çarpılıyor. İktidarın gençlere yönelik birçok söylemi var ancak genç işsizler konusunda atmış olduğu tek bir adım yok. Milyonlarca işsiz bu dönemde çaresizce evlerinde oturuyor.

MERSİN

“BİZ DAHA AYA ÇIKACAĞIZ”

Ali Erener (30): Evliyim. 3 çocuğum var. Yaklaşık 6 aydır işsizim. İŞKUR'a hiç başvurmadım. Mobilya işi ile uğraşıyordum. Devlette iş yok ki İŞKUR da bizi alsın. Umudum yok. Biz daha Ay’a çıkacağız. Umudum hiç yok, kestim umudu. Korona sebebiyle işsiz kaldım, dükkânı kapattım. Pandemi ülkeyi mahvetti, bizi de mahvetti. TÜİK işsiz rakamlarını açıklarken kendine göre açıklıyor. Bizi katmıyor. Niye çünkü tanımıyor, böyle bir vatandaş yok. Mesela damadı olsa, yeğeni olsa hemen alır. Bir akrabam yok ki Ankara'da.

Gizem Aslan (20): 1 yıldır işsizim. Muhasebeciyim. İŞKUR'a birkaç aydır iş başvurusu yapmadım. Çünkü umudum kalmadı, nereye başvursam olmuyor. Şu an herkes işsiz, herkes iş arıyor. TUİK iş başvurusu yapmadık diye bizi işsizden de saymıyor. Çok yanlış düşünüyor.

“İŞSİZLİK ORANI ÇOK, İŞ ÇIKMIYOR”

Emrah Aydoğan (34): Evliyim. Bir kızım var. Yaklaşık 2 yıldır işsizim. En son bir sene önce iş başvurusunda bulunmuştum. Artık ümidimi kestim. Bir şey çıkmıyor çünkü işsizlik oranı çok fazla olduğu için ister istemez de bir iş çıkmıyor zaten. İşsizlik oranı çok fazla dolayısıyla bir işe en fazla alım ya 10 kişi ya 20 kişi bu yüzden de geri kalan herkes işsiz kalıyor. Ben hem aşçılık hem ayakkabı imalat tasarımcısıyım.

Dolayısıyla burada altyapı sanayisi yok, aşçılık zaten pek fazla rağbet yok. İŞKUR'a da başvuruyorsun vasıfsız olarak fabrikalar en fazla 10 kişi alıyor, alım olmuyor, alım olsa da kontenjan olmuyor. Yani TÜİK son bir aydır iş başvurusunda bulunmayanları işsiz saymıyorsa bizim her ay gidip yapmamız mı lazım? Başvuru yapıyoruz belki çıkar belki ararlar diye ama her ay gider iş başvurusu yaparım.

MANİSA

“UZAYDA İŞŞİZLİĞE ÇARE BULACAKLARSA…”

Samet Çiçek (23): Türkiye'nin uzaya çıkması gerçekten önemli bir olay. Ancak uzaya çıkan ülkelere baktığımızda toplumsal sorunlarına çözüm bulmuş, işsizliğine çözüm bulmuş, vatandaşına iyi bir gelecek sağlayan ülkeler. Türkiye'den uzaya bir kişi göndermek önemli bir adım olabilir.

Ama ne işsizliğe, ne esnafın, çiftçinin, çalışanın, ne de sokaklarda gezen işsiz gençlerin sorunlarına çözüm getirebilir. Son gelişmeler bazı kesimler için umut verici olsa da, yaşanan sıkıntılar, işsizlik sebebiyle benim pek fazla umudum yok. Eğer uzayda veya ayda işsizliğe çözüm bulacaklarsa, o zaman geleceğine umutsuz bakan biz gençlerde gereken desteği veririz. Çevremdeki bir çok arkadaşım işsiz.

Önce gençlere bir umut olsunlar, istihdam sahaları açsınlar o zaman uzaya mı çıkarız, Mars'a mı gideriz hiç önemli değil. Türkiye'deki gencin, yaşlının ve orta yaş gurubunun derdi ekmek parası kazanmak.

SAMSUN

“AY SONUNU GETİREMİYORUZ AMA UZAYA GİDİYORUZ”

Aykut Aykanat (41): Biz ay sonunu getiremiyoruz ama uzaya gidiyoruz. Bu iş ayranı yok içmeye değişine benziyor. Millet geçinemiyor, milyonlarca kişi işsiz, insanlar çöpten yiyecek topluyor ama uzaya gitmeye çalışıyoruz. Her şeyi hallettik Tek eksiğimiz uzay zaten. O parayla fabrika aç halkını iş sahibi yap. Uzaya gidip ne yapacaksın? Gidenler ne yap? Tamamen boş işler. Karşı değilim ama şu anda bizim işimiz değil bu. Daha gerçekçi ve insan odaklı projeler yapılmalı.

DENİZLİ

“İŞSİZLİK AYA KADAR ARTTI”

Ali Alp: Eli nasırlı milyonlarca insan olan bir ülkede, emeği ile evine kuru ekmek götürmeyen bir topum uzaya roket atsa ne yazar. Tamamen hayal ürünü. Zaten yıllardır hayaller satılarak toplum yönlendiriliyor ve bu şekilde yönetiliyor.

Keşke bilim gelişse… Bilimi gelişmeyen, fen ve bilime düşman olan, diplomalara düşman olan bir yönetim sistemi aya roket gönderebilir mi? Bilimi geliştirmeyen bir yönetim nasıl aya gidecek? Hangi bilimle…

Şu anda ülkemizde bilim yok edilmiş, adalet sistemi yok edilmiş, eğitim yok edilmiş. Keşke bu ülke yazılım program yapabilse, keşke roket geliştirebilse… Böyle bir şey yok. Tamamen insanların hayallerini, umutlarını satın almak başka bir şey değil… İşsizlik arttı değil, işsizlik aya kadar…

Şu an tavanda işsizlik. Her ailede işsiz var. 5 kişilik bir ailede artık 4 kişi işsiz hatta 5'i işsiz. Bu tamamen yalan ve yutturmaca bir politika. Benim oğlum iki üniversite bitirdi işsiz. Ve İngilizce bitirdiği halde… Avukat işsiz, mühendis işsiz. Günde 10 kişi beni arıyor yanında iş var mı diye. Bunlar mimar ve mühendis. Diplomalı işsizlik hat safhada.

MUĞLA

“BIRAKIN AYA GİTMEYİ, BODRUM’DAN İZMİR’E GİDECEK PARAMIZ YOK”

Turan Akyüz (36): Bu tür açıklamaları ciddiye almak istemiyorum. Keşke hayaller gerçek olsa ülkem adına gurur duyarım Mars’a da gidebilsek. Ancak çalıştığım Bodrum’un en ünlü barlarından biri olan eğlence mekanı on aydır kapalı, bırakın Ay’a gitmeyi Bodrum'dan İzmir'e gidecek paramız yok.

Pandemi, salgın, işsizlik, açlık, turizmin geleceği bu sorunlara çare arayıp vatandaşa bununla ilgili projeleri açıklamak varken bunlar 3-4 ay önceki doğal gaz bulduk demelerinden, 2011 yılında milli ve yerli uçak demelerinden bir farkı yok. Birçok barmen, turizmci sanatçı intihar etmeye başladı, esnaf bitti. Keşke sayın Cumhurbaşkanımızdan bunlara yönelik çareler açıklamalar duysaydık. Ay’a gitmeyelim demiyorum ama önce kendi sorunlarımızı çözelim.

AYDIN

“UZAYA GİDİŞ, İŞSİZLİĞE ÇARE OLAMAZ”

İbrahim Yalçınsoy (48): Ülkemizin içinde bulunduğu durumu her zamanki gibi toz pembe gösteriyorlar. Hayal dünyası yaratıp gerçekleri halktan gizleme çabası bunlar.

İşsizlik, yoksulluk almış başını gitmiş,insanlar uzaya gitmek bir kenara akşam ne yiyeceğinin derdine düşmüş. Tabiri caizse tok açın halinden anlamıyor. Ne Ay’a, ne de uzaya gidiş işsizliğe, derdimize çare olmaz. İçinde bulunduğumuz durum gittikçe kötüleşiyor, bu da iş bulma çabalarını daha da zorlaştırıyor. Ümidimizi yok ediyor.

Ali Ekber ŞEN Can ÇAPAR Evren DEMİRDAŞ Halil ATAŞ Latif SANSÜR Müslüm EVCİ Selami AYDIN Yaşar ANTER İlker KILIÇASLAN İsmail AKDUMAN