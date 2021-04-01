İş insanlarından turizm için aşı çağrısı

Muğla Odalar ve Borsa Başkanları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret ederek bazı konularda destek istedi. Özellikle uzun süredir kapalı durumda olan yeme-içme eğlence sektörünün yaşadığı sorunlar ve yaklaşan turizm sezonu öncesinde de bu sektörde yer alan çalışanların aşılanmalarının hızlandırılması konuları masaya yatırıldı.

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan ve Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara'ya gitti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile görüşen Muğla heyeti üye sorunlarını Ankara'ya taşıyarak çözüm önerilerini sundular.

İLK ZİYARET HİSARCIKLIOĞLU'NA

Muğla heyeti ilk olarak 29 Mart Pazartesi günü TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, “Muğla gibi önemli bir turizm bölgesi olarak değerli Oda ve Borsa Başkanlarımızla birlikte, sezon öncesinde Sayın Hisarcıklıoğlu ile istişarede bulunarak alınması gereken önlemleri görüştük” diyerek şunları kaydetti:

* Uzun süredir kapalı olan yeme-içme eğlence sektörümüzün yaşadığı sorunları TOBB Başkanımıza aktardık. Ayrıca yaklaşan turizm sezonu öncesinde de bu sektörde yer alan çalışanların aşılanmalarının hızlandırılması için kendisinden yardım talep ettim. Buna ek olarak turizm ana sektörü ile birlikte bölge ekonomisinin pandemiden kaynaklı kayıplarını da paylaşarak, üyelerimizin ihtiyacı olan devlet destekleri ve banka faiz oranlarının düşürülmesi yönünde çalışma yapılmasını talep ettim. Sayın TOBB Başkanımıza misafirperverliği ve aktardığımız konulara karşı ilgili yaklaşımı için çok teşekkür ederim.

TURİZM BAKANI İLE KAPALI DURUMDA OLAN EĞLENCE SEKTÖRÜ GÖRÜŞÜLDÜ



Muğla heyeti 30 Mart Salı günü ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Turizmde aşı önceliği, kısa çalışma ödeneğinin ve turizm KDV indiriminin devamlılığı ve dünya geçici mirası listesinde yer alan Beçin Kalesi ve Hekatomnos anıt mezarının çevre düzenlemesi için destek verilmesi konuları hakkında Bakan Ersoy'a bilgi vererek gerekli konularda desteğini talep etti. BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, hala kapalı durumda olan eğlence sektörüne işaret ederek bu sektörde çalışan üyelerin çok zor durumda olduklarını hatırlattı.

Bu konuda Bakan Ersoy'dan yardım talep eden BODTO Başkanı, “Bir yıldır kapalı olan eğlence sektörü çalışanlarımızın artık dayanacak gücü kalmamıştır. Bu konuda acilen bir çözüm yaratılması gerekiyor. Öyle ki ailelerine bakamayacak duruma gelen bu sektörden binlerce kişi kazanç sağlamaktadır. Sayın yetkililerden gerekli pandemi önlemleri çerçevesinde, bir an önce eğlence sektörünün hizmet vermesi için gerekli izinlerin verilmesini arz etmekteyiz” şeklinde konuştu.

TİCARET BAKAN YARDIMCISI İLE İŞ YERİ FAZLALIĞINI GÜNDEME ALINDI

Aynı gün Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ı da ziyaret eden BODTO Başkanı ve Muğla heyeti bölgelerindeki ticari faaliyetler hakkında Bakan Uçarmak'a bilgi aktardı. BODTO Başkanı, yarımadadaki büyük marketlerin fazlalığına dikkat çekerek Ticaret Bakanlığı'ndan bu konuda bir çalışma yapılmasını talep etti. Başkan Kocadon görüşmede şunları kaydetti:

* Bodrum'da aynı cadde üzerinde bir bakıyoruz birden fazla süper market kurulmuş, bu hem markalar için hem de Bodrum'un ekonomik sürdürülebilirliği için tehlike yaratan bir durum. Bodrum butik bir yer olarak butik işletmelerle güzel. Öyle ki bir ziyaretçi Türkiye'nin her yerinde bulabileceği bu marketler yerine yerel üreticilerden alışveriş yaparsa bu hem esnafımıza bir destek olur hem de tüketicilerin yerel ürünleri tanımasına olanak yaratır.

“İŞ YERİ FAZLALIĞI VAR”



BODTO Başkanı iş yeri fazlalığını da gündeme taşıyarak özellikle pandemi döneminden sonra şirket ve şube açılışlarının çok arttığını bildirdi. “Haklı rekabet hepimizin yinelediği gibi evet kaliteyi artırır ancak aynı faaliyet alanındaki fazla sayıdaki işletmeler de yıllardır Bodrum'a emek vererek markalaşmış mevcut firmalara, özelliklede aile işletmelerine de büyük zarar vermektedir” diyen Kocadon, BODTO olarak bu konuda uzun süredir çalışmalar yaptıklarını ve konuyu ilgili mecralara aktardıklarını söyledi. Başkan Kocadon ayrıca emlakçılık sektöründeki sıkıntılara da değinerek, taşınmaz ticareti yapan işletmelerin yetki belgesi alarak faaliyetlerine devam etmesine yönelik yönetmelikte bir düzenlemeye gidilmesini önerdi. “Yetki belgelerini almaları konusunda üyelerimize ek süre tanınması odamızın talepleri arasında” diyen BODTO Başkanı, Bakan Yardımcısı Uçarmak'a aktarılan konulara olan ilgisi için teşekkürlerini sundu.

ANKARA TİCARET ODASI İLE BİRLİKTE SANATA DİKKAT ÇEKİLDİ

Muğla il, ilçe oda ve borsa başkanları Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı da makamında ziyaret etti. ATO Başkanı Gürsel Baran ile Muğla genelinde pandeminin etkilerini değerlendiren başkanlar üyelerin ekonomik anlamda daha fazla desteklenmeleri için neler yapılabileceği konusunda ATO Başkanı ile istişarede bulundu. Baran, Muğla heyetine ziyaretleri için teşekkür ederken Ankara Ticaret Odası Kongre ve Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen ArtAnkara 7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’na Muğla heyetini davet ederek, sergilenen eserleri birlikte inceledi. BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, sanatın aynı zamanda ticari hayatı da geliştirdiğine işaret etti.

“GÜÇLÜ İŞ BİRLİKLERİNE VE İLETİŞİME SAHİP OLMALIYIZ”

BODTO hizmet binasında yer alan sergi alanı hakkında Baran'a bilgi veren Kocadon, pandemi kısıtlamalarına kadar çok sayıda sergiye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Bizler TOBB çatısı altında tek bir kurum gibi güçlü işbirliklerine ve iletişime sahip olmalıyız. Bu ziyaretlerimiz ile de bunu güçlendirmekteyiz” dedi. Kocadon, BODTO 2018-2023 Stratejik planında da sanata ve sanatçıya dair planlamalara yer verdiklerini ve sanatın Bodrum'u kültürel, ekonomik, estetik anlamda beslediğini vurguladı. Başkan Baran'a Muğla'ya özgü coğrafi işaretli ürünleri takdim eden Muğla heyeti misafirperverliğinden ötürü ATO Başkanına teşekkürlerini sunarak, il genelindeki coğrafi işaretli ürünler hakkında kendisine bilgi verdi.

Başkan Kocadon ve beraberindeki Muğla Oda ve Borsa Başkanları üye sorunlarını ve çözüm önerilerini aktardıkları bir dizi ziyareti tamamlayarak Ankara'dan ayrıldı.

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