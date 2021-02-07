İş yapamayan esnaflar sosyal medyadan tepki gösterdi

Corona salgını önlemleri nedeniyle uzun süredir iş yerleri kapalı olan esnaflar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Çok sayıda gönderinin paylaşıldığı #Esnaf1MarttaAçıyor etiketi Twitter gündemine girdi.

Kullanıcılar corona yasaklarına rağmen AVM’lerin açık olmasına, dün oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında localarda çok sayıda insan yer almasına tepki göstererek kafe ve restoranların da hizmete açılması gerektiğini belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, AKP kongrelerinde salonların dolu olmasına ve otellerde düzenlenen partilere de büyük tepki göstererek binlerce esnafın geçim derdinde olduğunu vurguladı ve bir an önce dükkanlarını açmak istediklerini belirtti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şubat ayının başında kabine toplantı sonrası yaptığı açıklamada tedbirlerin gevşetilmesini bekleyen esnafa beklenen müjdeli haberi vermemişti.

Esnafın bir müddet daha beklemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Vakaların belirli bir sayının altına düşmesi ile birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi ile ilgili takvimi de başlatmayı planlıyoruz.” demişti.

YÜZDE 50 CİRO KAYBI YAŞAYAN DESTEKTEN YARARLANACAK

Pandemi nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan lokanta ve restoran esnafına kaybettikleri cirolarının en fazla yüzde 3'üne kadar verilecek destek Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Lokanta ve restoran esnafına kaybettikleri cirolarının en fazla yüzde 3’üne kadar verilecek destek ödemesi 2 bin liradan başlayacak ve en fazla 40 bin liraya kadar çıkacak. Tek sefere mahsus verilecek desteklerden yıllık ciroları 3 milyon lira ve altında olan ve geçen yıl en az yüzde 50 ciro kaybına uğrayan işletmeler yararlanacak.

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN HES KODU

Yeni normalleşme adımlarının başlamasıyla birlikte kafe ve restoranlara girişlerin HES kodu ile yapılması bekleniyor. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınan HES kodu ile birlikte corona virüsü ile enfekte olan kişilerin takibi daha kolay yapılabiliyor.

CORONA VİRÜSÜ İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında restoranlarda sağlıklı ortamların geliştirilmesi, hijyen koşullarının sağlanması, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanması için iş birliği başlatmıştı.

Salgının üretime, hizmete ve eğitime etkisini azaltmak, pandemi öncesi kazanımlarına dönüşünü hızlandırmak üzere “Güvenli Üretim”, “Güvenli Hizmet”, “Okulum Temiz” belgelendirmesini başlatan TSE, yeni bir belgelendirme modelini hayata geçiriyor.

Kontrollü normalleşme süreci aşamasında yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin güvenli bir şekilde devam edebilmesi için TÜRES üyesi restoranlarda denetimler gerçekleştirilecek. Gerekli şartları sağlayan restoranlar TSE Covid-19 Güvenli İşletme Belgesi ile belgelendirilecek. Bu kapsamda TSE ve TÜRES arasında bir protokol imzalanmıştı.

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