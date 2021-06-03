İşçi daha çok üretti daha az pay aldı

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Pandemi eşitsizlikleri artırıyor. Bu zor dönemde milli gelirden aldığı pay artması gerekenler işçilerken, bunun tam tersinin gerçekleştiğini görüyoruz” dedi. Çerkezoğlu, TÜİK, Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 1. Çeyrek verilerini ortaya koyan DİSK-Ar raporunu yorumlarken, yüzde 7'lik milli gelir artışının ücretlere yansımadığını vurguladı.

DİSK Başkanı, “Gayrisafi Katma Değer içinde işgücü ödemelerinin payı son bir yıllık dönemde 3.5 puan azalarak yüzde 35.5'e geriledi. Öte yandan sermaye gelirlerini ifade eden net işletme artığı ise bir yılda 3.9 puan artarak yüzde 45.8 oldu. Dolayısıyla işçiler daha fazla üretirken büyümeden pay alamamaya devam ediyor” dedi.

Büyümeden pay için % 24 zam gerekiyor

DİSK Başkanı Çerkezoğlu, “Enflasyon ve sanayideki büyümeyi hesaba katarsak büyümenin ücretlere yansıması için ücretlerin genel olarak yüze 24.1, sanayide ise yüzde 28.8 artması gerekirdi. Oysa işçi ücretleri büyümeden pay alamamak bir yana enflasyonun bile altında kaldı” diye konuştu.