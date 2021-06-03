İşçi dayanışmasına ‘leş kargası’ gölgesi

Kamu işçilerine yapılacak zam ve sosyal hakları belirlemek üzere pazarlık masasındaki hükümetin karşısına ilk kez birlikte çıkan Türk-İş'le Hak-İş'in arasına “leş kargası” gölgesi düştü. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın kürsüden yaptığı konuşmada rakip sendikacılar için “leş kargası” benzetmesinde bulunması Türk-İş'ten büyük tepki aldı. Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Arslan'ın “çirkin” ifadesinin yeni kurulan işçi dayanışmasına sekte vurduğunu söyledi.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Mahmut Arslan, Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası'nın önceki gün düzenlediği Sağlık İşçileri Çalıştayı'nda, “Taşerondan kadroya geçiş mücadelesinde işçiyi yalnız bırakanlar, kadro alacağına inanmayanlar, bizim mücadelemizin başarıya ulaşmasının ardından işyerlerine leş kargaları gibi saldırdılar. Önce Sağlık Bakanlığı'nda, sonra Aile Bakanlığı'nda” ifadesini kullandı.

Bu sözlere sert tepki, aynı zamanda Hak-İş'le birlikte hükümete karşı pazarlık masasında oturan Ramazan Ağar'dan geldi. Taşeron işçiler için asıl mücadeleyi Türk-İş'in verdiğini belirten Ağar, “Hak-İş Genel Başkanı'na yakışmayan bu çirkin ifade, 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri başta olmak üzere Türk-İş'in son dönemde işçilerin hak ve menfaatlerini diğer sendikal yapılarla birlikte savunma yönündeki çabalarına da sekte vurmuştur” dedi.