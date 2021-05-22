İşlenmeyen çöpün ekonomiye maliyeti 1.5 milyar TL’yi buluyor

Türkiye'nin günlük 80 bin ton çöp ürettiğini söyleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bunun sadece 45 bin tonunun ayrıştırıldığını belirtti. Yıllık ayrıştırılmayan çöpün ekonomiye maliyetinin 1.5 milyar TL olduğunu ifade eden Doğan, bunun önlenebileceğini aktardı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜYOR

Herkesin günde 1 kilogram çöp ürettiğini anlatan Doğan, “Biyokütleden enerji üretiminde çok büyük potansiyele sahibiz. Enerji konusunda ülkemizin dışa bağımlılığını ve oluşan cari açığı düşünürsek, sahip olduğumuz potansiyel Türkiye için milli servet niteliği taşıyor” dedi.

Atık sektörünün Türkiye'de henüz 20 yıllık geçmişe sahip olduğunu kaydeden Doğan, “Atık sektöründe, çöp olarak attığımız birçok ürün aslında birer hammadde. Türkiye'de her yıl geri dönüştürülmesi mümkün 6 milyon ton atığın 5 milyonu, çöp depolama alanlarına götürülüp toprağa gömülüyor” ifadelerini kullandı.

Hanelerin elektrik ihtiyacı karşılanıyor

Biotrend markasıyla Türkiye'deki evsel atıklarının yüzde 20'sini temiz enerji ve ısıya dönüştürdüklerine dikkat çeken Davut Doğan, “Bu yıl 6 yeni tesisimizle 11 ilde 18 tesise ulaşacak; evsel, tarımsal ve ormansal atıkları elektriğe dönüştürerek yüz binlerce hanenin enerji ihtiyacını karşılayacağız” dedi. Doğan, tesislerinde 4.4 milyon ton atığı bertaraf ettiklerini söyledi.