İsmini gizleyen vergi rekortmenlerinin sayısı ikiye katlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı, dün 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Gelir vergisinde ilk sıradaki kişinin adı açıklanmazken, ikinci sırada 70 milyon 510 bin TL'lik vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.

Listede Rahmi Koç 70 milyon 456 bin TL ile üçüncü, Erman Ilıcak 43 milyon 461 bin TL ile beşinci, Ömer Koç 36 milyon 249 milyon TL ile altıncı, Gönenç Gürkaynak 30 milyon 930 bin TL ile dokuzuncu sırada yer aldı.

2013’TE 33 KİŞİ 2019’DA 67 KİŞİ

Vergi rekortmenleri listesinde son yıllarda ismini açıklamayanların sayısında yaşanan artış bu yıl da devam etti. 2019 listesinde yer alan 100 kişiden 67’si isminin açıklanmasını istemedi.

İlk 10’da yer alan rekortmenlerden ise 5 kişi ismini açıklarken, 5 kişi de açıklamamayı tercih etti.

İsmini açıklamayanların sayısı 2018 yılında 58 olmuştu. 2017 ve 2016 yıllarında 53, 2015 yılında 51, 2014 yılında 37 ve 2013 yılında 33 kişi isminin açıklanmasını istememişti. Bu sayı 2019’da 67’ye çıkarak 7 yılda ikiye katlandı.

Vergi listesinde ismini gizleyenlerin sayısında yaşanan artışın, Türkiye ekonomisinde yaşanan bozulma ile doğru orantılı olması dikkat çekti.

NEDEN İSİMLER AÇIKLANMIYOR?

Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Türkmen vergi listesinde ismini açıklamak istemeyenlerin, dikkat çekmek, borç isteme gibi durumlarla karşılaşmak ve mafya gibi oluşumların dikkatini çekmek istemeyen kişiler olabileceğini söyledi.

“İNSANLAR ARTIK KALABALIKLAR İÇİNDE YALNIZ KALMAK İSTİYOR”

2000 yılında vergi rekortmenleri listesinde ismini açıklamayan sadece 14 kişi olduğunu hatırlatan Nedim Türkmen, “Eskiden vergi rekortmeni olmak bir prestijdi, insanlar bununla gurur duyardı. Şimdi böyle bir durum yok. İnsanlar artık kalabalıklar içinde yalnız kalmak istiyor. Ekonomi bozulunca vergi rekortmenleri çevrelerinin kendilerinden borç isteme ihtimalini düşünüyor. Ya da iktidara yakın olmayan rekortmenler dikkat çekmekten korkuyor olabilir. Bunun yanı sıra mafya gibi oluşumlar da vergi rekortmenlerinin isimlerini açıklamamasında ilk akla gelen nedenler arasında.” dedi.

2019 yılı vergi rekortmenlerinin 2021 yılında açıklanmasına da tepki gösteren Nedim Türkmen, “Normalde bu listeler mayıs sonunda açıklanıyordu. Neden bu kadar geç öğrendik? Zaten 67 kişi ismini açıklamamış. O zaman hiç liste açıklamayın.” dedi.

Türkmen, vergi borcunu ödemeyenlerin listesinin de Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi gereğince eylül ayında açıklanması gerektiğini ancak bu listenin de hala açıklanmadığını söyledi.

KURUMLAR VERGİSİNDE İLK 7 BANKA

2019’da kurumlar vergisi rekortmeni, 11 milyar 52 milyon TL vergi ödeyen Merkez Bankası (TCMB) oldu.

İkinci sırada da bir başka kamu kurumu olan, Ziraat Bankası yer aldı. Ziraat Bankası 2019 dönemindeki kârı üzerinden 2020’de 2 milyar 739 milyon TL vergi ödedi.

Listenin üçüncü sırasında yer alan Garanti Bankası ise 2 milyar 39 milyon TL vergi ödedi.

Listenin ilk 10’unda yer alan iki firmanın isimleri ve ödedikleri vergi miktarları gizli tutuldu.

İlk 10’da ismi açıklanan 8 firmadan 7’si banka olurken, İskenderun Demir ve Çelik şirketi 888 milyon TL’lik kurumlar vergisiyle listenin dokuzuncu sırasında yer aldı ve ilk 10’daki tek bankacılık dışı şirket oldu.

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