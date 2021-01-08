İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi yükseldi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, kasımdaki 48.9 düzeyinden, aralıkta 50.5 ile yeniden eşik değerin üzerine çıktı.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

İŞARETLER GÖRÜNÜMÜN İYİLEŞMESİ YÖNÜNDE

İSO’dan yapılan açıklamada, “Kasım ayındaki kısıtlamaların ardından Avrupa’nın bazı bölgelerinde Covid-19 salgınına yönelik sınırlamaların gevşetilmesi, ihracat pazarlarının talep koşullarındaki güçlenmede etkili oldu” denildi.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi’ndeki gelişmeleri değerlendiren IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“2020’nin son ayına ilişkin veriler, Türk imalat sanayi ihracatçıları için iyileşen bir görünüme işaret etti. Avrupa’nın büyük bölümünde Kasım ayında uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi ve ABD’deki talebin güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesi bu iyileşmede belirleyici oldu.

“Salgın geniş çapta yayılmaya devam ettiği için yakın gelecek halen yüksek derecede belirsizlik taşıyor. Ancak aşı alanında yaşanan gelişmeler, ihracatçılar için 2021’in ilerleyen dönemlerinde daha güvenilir talep iyileşmeleri olabileceği yönünde umut veriyor.”

İSO açıklamasına göre, Almanya’daki üretim artışı yılın sonunda hafif hızlanırken, Birleşik Krallıkta ise kasım ayında kaydedilen gerilemenin ardından ekonomik aktivite büyüme bölgesine geri döndü. Diğer Avrupa ekonomilerine bakıldığında, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde daralmanın yavaşladığı gözlendi. Hollanda’nın imalat sanayi üretiminde keskin bir artış gerçekleşti ve büyüme önceki aya göre ivme kazandı.

Açıklamada, “Türk imalat sanayi ihracat pazarının yaklaşık yüzde 5’ini oluşturan ABD’de üretim 2020’nin son ayında belirgin şekilde artmaya devam etti. Bununla birlikte, kasımda beş buçuk yıllık rekor seviyeye ulaşan büyüme hızı aralıkta son üç ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Diğer Kuzey Amerika ülkelerinden Kanada’nın imalat sanayi üretimi yaklaşık iki buçuk yılın en yüksek oranında arttı” denildi ve şöyle devam edildi:

“Bazı Orta Doğu ülkelerinde iyileşen performans, Türk imalat sanayi ihracatçılarının beklentilerini olumlu etkiledi. Kasımdaki düşüşün ardından Birleşik Arap Emirliklerinde ekonomik aktivite artış gösterirken, Suudi Arabistan’da büyüme hızı Kasım 2019’dan beri en yüksek düzeye çıktı.

“PMI endekslerinin hesaplandığı ekonomiler içerisinde Tayvan’dan sonraki ikinci en güçlü üretim artışı Suudi Arabistan’da gerçekleşti. Diğer Orta Doğu ülkelerinden Katarda ekonomik aktivite artış kaydederken, Mısır ve Lübnan’da düşüş gözlendi.

“Asya’da ise Tayva’nın üretimindeki güçlü büyüme, kıtanın büyük bölümünde kaydedilen olumlu performans için gösterge niteliğinde oldu. Çin’de ekonomik aktivitenin artış trendi sekizinci aya ulaştı ve Aralık ayında da güçlü seyretti.

“Hindistan, Endonezya, Güney Kore, Tayland ve Vietnam’da da büyüme kaydedildi. Bununla birlikte, Japonya’nın daralma bölgesinde kalması dikkat çekti.” (DHA)