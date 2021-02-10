İşsizlik Sigortası Fonu’nun varlıkları azaldı

Corona virüsü salgınının etkisiyle kapanmaların yaşandığı 2020 yılı Nisan ayında işsizlik sigortası menkul kıymet ve nakit fon varlığı 133 milyar 222,2 milyon TL ile en yüksek seviyesini gördü.

Fonun varlığı o tarihten itibaren özellikle kısa çalışma ödeneğinde yaşanan ödemelerle birlikte düşüşe geçti. İŞKUR tarafından açıklanan son bültende yer alan nota göre 9 Şubat 2021 tarihi itibarıyla fon varlığı 97 milyar 680,8 milyon TL oldu.

Böylece Fon’un varlığı son 9 aylık dönemde 35 milyar 541,8 milyon TL geriledi.

İŞKUR raporlarına göre, 2020 Nisan ayından bu yana kısa çalışma ödeneğinden toplam ödeme tutarı 29 milyar 484,5 milyon TL oldu. En yüksek ödeme 2020 Haziran ayında 8,18 milyar TL olarak yapıldı.

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