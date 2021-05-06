İşsizlik ve enflasyon Türkiye’yi ‘sefalet’e itti

Türkiye, işsizlik ve enflasyonun baz alındığı Sefalet Endeksi'nde, gelişmekte olan ülkeler arasında Güney Afrika'nın arkasından ikinci oldu. Oxford Economics'in raporuna göre, 17 günlük tam kapanma Türkiye'nin ekonomik göstergelerini daha da bozacak.

Yapılan ankette katılımcıların yüzde 60'ının ekonominin daha da kötüye gideceğini öngördüklerine dikkat çekilen raporda, “Tam kapanmanın Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasılasının ve iş gücünün yüzde 60'ını temsil eden hizmet sektörüne olumsuz etkisi endişeleri daha da artırdı. İşten çıkarma yasağı ve haziran sonuna kadar sürecek olan kısa çalışma ödeneğine rağmen başta turizm olmak üzere istihdam daha da azalacak” denildi.

ARAÇLAR TÜKENDİ

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, ekonominin faiz ve kur kıskacında sıkışması ve bu yolda döviz rezervlerinin heba edilmesiyle para ve maliye politikası alanında kullanılabilecek politika setinin oldukça daraldığını söyledi. Sermaye çıkışı ve yastık altına kaçışla sert faiz indirimi, kredi teşviği ve kamu harcamalarının genişletilmesinin artık mümkün olmadığına dikkat çeken Kubilay, “Dolayısıyla ne talebi soğutup enflasyonu kontrol altına almak mümkün ne de arzı körükleyip istihdamı artırmak. Bu iki çıkmazın sonucu, sefalet endeksinde zirveye oynamak” dedi.