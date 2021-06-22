İştahı kaçan yerli dövize ve altına koştu

Dünyada zayıflayan risk alma iştahına paralel, yerli yatırımcının hisse senetleri piyasalarından uzaklaşması Borsa İstanbul'u zorluyor. BIST 100 endeksinde ocak ayında 46.6 milyar TL olan ortalama günlük işlem hacmi, mayısta yarı yarıya düşerek 22.4 milyar TL'ye, haziranda ise 19.8 milyar TL'ye kadar geriledi. Her ne kadar işlem hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat daha fazla olsa da sene başından bu yana gözlenen düzenli düşüş yatırımcının borsadan uzaklaştığını gösteriyor. Bu durum kendisini halka arzlarda da gösteriyor.

NoorCM Bireysel Portföy Yönetimi Birim Müdürü Arzu Toktay, gelişen ülke piyasalarına yatırımcı talebinin devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğu bu dönemde, içerde ve dış politikadaki gelişmelerin yerli yatırımcı ilgisini törpülediğini söyledi. Arada yaşanan sert geri çekilmelerin ve TL'deki değer kaybının yerli yatırımcıyı piyasanın dışına atmaya yönlendirdiğini belirten Toktay, enflasyon yükselişinin kontrol altına alınmakta zorlanıldığı bu dönemde yurtiçi yerleşiklerin döviz tercih ederek TL varlıklardan uzaklaştığını belirtti. Toktay, yerlilerin nisan ayı başında 220 milyar dolar olan döviz hesaplarının 11 Haziran itibarıyla 228.4 milyar dolara çıktığına dikkat çekti.

Mevduat faizi de cezbediyor

A1 Capital Araştırma Müdürü Eren Can Umut TL'nin değer kaybının BIST 100 üzerinde baskı oluşturduğunu ve bu sayede dolarizasyonun yüksek seyrini koruduğuna işaret ederek, altına olan talebin ise yüksek olduğunu söyledi. Mevduat faizlerinin cezbedici olduğunu aktaran Umut, “İştahın düştüğü dönemlerde riskten korunma güdüsü ile yatırım yapılması normal” dedi.

Şirketler halka arz planlarını erteleyebilir

Küresel risk iştahının arttığı pozitif bir senaryoda BIST 100 endeksinin yeni zirvelere yol alabilmek için yabancı katılımına ihtiyaç duyduğunu vurgulayan NoorCM Stratejisti Arzu Toktay, “2020'nin lideri olan sinai sektörü kâr satışları ile gerilerken, hizmetler ise yükselişe destek vermekte zorlanıyor” dedi.

Toktay, işlem hacimlerinde gözlenen düşüş, halka arzlara ilginin azalışı ile bileştiğinde, halka arz başvurularının da ötelenebileceğini söyledi.