İstanbul Finans Merkezi’nin bir kısmı borsaya açılabilir

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) 2022 yılının ilk çeyreğinde açmayı planladıklarını, kanununun önümüzdeki hafta TBMM’ye gönderileceğini belirterek İFM’nin bir kısmının borsaya açıklabileceğini de söyledi.

BİR KISMI BORSAYA AÇILABİLİR

Aşan, Ekonomi Muhabirleri Derneği’ne (EMD) yaptığı açıklamada, “İFM projesinin, tamamlandığında, son 10 yılın en önemli projelerinden birisi olacağına inanıyorum… Türkiye Varlık Fonu açısından kârlı bir yatırım. Bütün kiralama işlerini Varlık Fonu üzerinden yapacağız. Hiçbir binayı satmayı düşünmüyoruz; satılık kat, ofis de olmayacak. Önümüzdeki yıllarda, İFM’nin de değerinin artmasıyla, Varlık Fonu bünyesinde kurulan İFM AŞ’nin bir kısmı borsaya açılabilir” dedi.

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“YABANCI FİNANS KURUMLARIYLA GÖRÜŞÜYORUZ”

İFM hakkındaki kanunun gelecek hafta TBMM’ye gönderileceğini ifade eden Aşan, “Merkezin nasıl yönetileceğini, ne tür vergisel ve diğer avantajların olduğunu belirleyen bir kanun hazırlandı. Pek çok yabancı finans kurumuyla görüşmeler yapmaktayız. Nispeten büyük olanların bölge merkezlerinin bir kısmını buraya taşıyabilirsek bunun stratejik hedeflerimize çok büyük katkıları olacaktır. Örneğin, Dubai Finans Merkezi’nde yer alan bu tip küresel çaptaki finansal kurumların bölge merkezlerini buraya almak için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

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“KATILIM FİNANS STRATEJİSİ BELGESİ HAZIRLIYORUZ”

Finansal sistemde değişimin büyük bölümünün bankacılık dışı alanda olduğunu da belirten Aşan, “Katılım finansın ruhuna uygun olan risk paylaşımlı finansal hizmetlerin payını artırmalıyız. Bu doğrultuda yıl içerisinde tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz etmeyi planladığımız bir Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlıyoruz. Belgede Katılım Finans’a dair vizyonumuz ve bu alanın geliştirilmesine yönelik stratejileri de kamuoyu ile paylaşmış olacağız” dedi.