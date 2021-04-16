İstanbul’da AVM’ler ile mağazaların kapanış saati değişti

Covid-19’la mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı başlangıcının 21.00’den 19.00’a çekilmesi özellikle İstanbul’da yasak başlamadan işinden evine yetişmeye çalışan yurttaşlar için sıkıntı yarattı. Buna rağmen, kentte, mağaza ve dükkanların kapanış saatleriyle ilgili ise yeni bir adım atıldı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre daha önce 17.00 olarak açıklanan AVM ve cadde mağazalarının kapanış saati 17.30’a uzatıldı.