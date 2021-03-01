İstanbul’da fiyatlar yıllık yüzde 15.45 arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Şubat 2021 fiyat indeksleri'ni açıkladı. Buna göre şubat ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,48, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 0,36 oranında arttı.

2020 Şubat ayına göre 2021 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 15,45, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 16,15 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,00, konut harcamalarında yüzde 2,35, gıda harcamalarında yüzde 1,69, giyim harcamalarında yüzde 0,37, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,08 artış, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,03, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,02 azalış görüldü. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Şubat 2021'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 6,09, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,33, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,04, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,49, mensucat grubunda yüzde 0,19, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,04 artış, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,94, azalış görüldü.