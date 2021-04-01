Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16.37, toptan fiyatlar ise yüzde 17.67 arttı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:49, 01/04/2021
HaberlerEkonomi
İstanbul’da perakende ve toptan fiyatlar arttı

İstanbul’da perakende fiyatlar martta bir önceki aya göre yüzde 1.13, toptan fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 3.10 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 16.37, toptan fiyatlar ise yüzde 17.67 arttı.

Mart ayında; giyim harcamalarında yüzde 4.14, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.44, konut harcamalarında yüzde 1.23, gıda harcamalarında yüzde 1.08, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.28 artış görüldü.

Mart’ta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 6.69, madenler grubunda yüzde 5.57, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5.07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4.72, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4.56, gıda maddeleri grubunda yüzde 0.98 artış gerçekleşti.

Yayınlanma Tarihi:12:44,