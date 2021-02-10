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İstanbul’da simit fiyatına zam geldi

İstanbul’da 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 25 artarak, 2 liradan 2.5 liraya yükseldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:34, 10/02/2021
Haberler Ekonomi
İstanbul’da simit fiyatına zam geldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kararıyla İstanbul’da iki gün öncesinden simitte yeni tarifeye geçildi. 100 gramlık simit, yüzde 25 zam yapılarak 2 liradan 2,5 liraya yükseltildi.

Bazı simitçiler bu tarifeyi tezgahlarına asarken bazı simitçiler ise henüz zamdan haberinin olmadığını söyleyerek eski fiyattan satmaya devam etti.

OCAK AYINDA 2 TL OLMUŞTU

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar 5 Ocak 2020’de yürürlüğe girmiş ve İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira olmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:11:27,