İstanbul’da simit fiyatına zam geldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu kararıyla İstanbul’da iki gün öncesinden simitte yeni tarifeye geçildi. 100 gramlık simit, yüzde 25 zam yapılarak 2 liradan 2,5 liraya yükseltildi.
Bazı simitçiler bu tarifeyi tezgahlarına asarken bazı simitçiler ise henüz zamdan haberinin olmadığını söyleyerek eski fiyattan satmaya devam etti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar 5 Ocak 2020’de yürürlüğe girmiş ve İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira olmuştu.