İstanbullular’ın % 57’si geçim kaygısı yaşıyor!

İBB İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul'un nabzını tutan “İstanbul Barometresi Aralık 2020 Raporu”nu yayınladı. Rapor 28 Aralık 2020–8 Ocak 2021 tarihleri arasında 827 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. Rapora göre Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı ekim ve kasım ayına göre azalarak yüzde 49 oldu. Ekonominin yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 25,9 oldu.

BORÇ ALANLAR 46,6 OLDU

Katılımcıların yüzde 56,5'i aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadığını belirtti. Yüzde 3,8'i bu ay birikim yapabildiğini ifade etti. Kasım ayına göre, borç alma ve verme oranları arttı. Borç alanlar yüzde 46,6, borç verenler yüzde 5,5, hem borç alıp hem de verenler yüzde 2,2, her ikisini de yapmayanlar ise yüzde 45,7 oldu.

3 kişiden birinin işten çıkarılma korkusu var

Katılımcıların yüzde 49,7'si çalıştığını, yüzde 80,1'i ise hanesinde gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 69,8'i işinden memnun olduğunu, yüzde 20,6'sı ise memnun olmadığını belirtirken yüzde 27,3'ü işten çıkarılma korkusu duyduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 37,2'si ev işleriyle uğraştığını, yüzde 19,5'i emekli olduğunu, yüzde 15,2'si iş arayıp bulamadığını belirtti. İş arayıp bulamayan grubun yüzde 69,1'i yakın zamanda iş bulacağına inanmadığını ifade etti. Kasım ayına göre bu oran düştü.

Kredi kartı borcu en büyük sorun

Katılımcıların yüzde 31,3'ü kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 42'si ise asgari tutarı ödediğini belirtti. 15,3'ü kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini söyledi. Ekim ve kasım ayı ile karşılaştırıldığında kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin oranı azaldı. Katılımcıların yüzde 70,9'u, bin TL tutarında, yüzde 85,3'ü ise 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti.