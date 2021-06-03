Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’un zirvesinde fiyatlar da zirvede

Yeni açılan Çamlıca Kulesi’ndeki fiyatlar dudak uçuklattı. Kuleye girişte tam bilet 60, indirimli bilet 30 TL. Kulede bir çay 10 TL, Türk kahvesi ise 20 TL. 4 kişilik aile çıkıp birer çay içse 220 TL ödeyecek.

Batuhan SERİM
Güncellenme: 07:10, 03/06/2021
HaberlerEkonomi
İstanbul’un zirvesinde fiyatlar da zirvede

İstanbul'da yeni açılan Çamlıca Kulesi, ziyaretçilerini kabul etmeye başladı. Kule, 369 metre uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı oldu. Haliyle İstanbul'u tepeden izleme imkanı da sunuyor. Ancak bu manzaranın keyfini çıkarmak isteyenler kesenin ağzını açmak zorunda.

Kuleye girmek için yerli turist için 60 TL, yabancılar ise 120 TL ödeyecek. İndirimli bilet 30 TL. Sıra beklemeden geçiş imkanı sağlayan biletler ise yerli turistlere 100 TL, yabancılara 200 TL'den satılıyor. Kule haftaiçi ve cumartesi günleri 10.00-21.00 arası ziyaretçilere açık; pazar günleri ise kapalı olacak.

İlginizi ÇekebilirÇamlıca Kulesi 170 milyona ihale edildi, 1 milyara bittiÇamlıca Kulesi 170 milyona ihale edildi, 1 milyara bittiİlginizi ÇekebilirAraç muayenede fahiş faiz dönemiAraç muayenede fahiş faiz dönemiİlginizi ÇekebilirDeli Dumrul Hesabı: Mazot 30 TL, otoyol 60 TLDeli Dumrul Hesabı: Mazot 30 TL, otoyol 60 TL
aile Çay Cumartesi istanbul pazar
Yayınlanma Tarihi:05:30,