İşte büyümenin iki temel maliyeti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7, bir önceki çeyrek olan 2020'nin son çeyreğine göre yüzde 1,7 oranında büyüdüğünü açıkladı.

Bloomberg, büyüme oranının hemen öncesinde yayımladığı analizde, 2021 yılının ilk çeyreğinde G20 ülkeleri arasında Türkiye'nin Çin'in ardından en fazla büyüme oranına sahip ülke olmasının muhtemel olduğu ancak bu durumun bir maliyeti bulunduğu vurgulandı.

FİYAT VE KUR İSTİKRARI BOZULDU

Büyümenin vatandaşların zenginleşmesi anlamına gelmediğine dikkat çeken yazıda, hükümetin kredi musluklarını açmasıyla artan tüketimin büyümeyi yukarı çektiği ancak bunun maliyetinin fiyat ve kur istikrarının bozulması olduğu belirtildi.

Bloomberg anketinde, büyümenin yıllık bazda yüzde 6,3, çeyreklik bazda yüzde 1,3 olması bekleniyordu.

Tera Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, son yıllarda büyümeyi sürükleyenin hükümet harcamaları ve kredi kampanyalarıyla gelen tüketim artışı olduğunu ve bunun sürdürülebilir olmadığını belirtti.

Erkan, bu modelin maliyetinin TL'deki ve fiyatlardaki istikrarın bozulması olduğunu vurguladı.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre, yüzde 7 büyümenin yaklaşık yarısından fazlasını oluşturan 4.5 puanı tüketimden kaynaklandı. Kamu ve özel sektörün toplam yatırımlarının büyümeye katkısı 2.9 puan olurken kamu tüketimi 0.2 katkı yaptı. Net dış talep büyümeye yaklaşık 1 puan katkı yaparken stok değişimi ise büyümeyi yaklaşık 1.5 puan aşağı çekti.

YENİ BAŞKANIN ZOR GÖREVİ

TL'nin dolar karşısında 2020'de yüzde 20 değer kaybettiğini, enflasyonun çift hanelerde olmaya devam ettiği hatırlatılan yazıda, 2021'in ilk çeyreğinde de Merkez Bankası (TCMB) Eski Başkanı Naci Ağbal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kovulmasının etkisiyle TL'nin dolar karşısında yüzde 10 daha değer kaybettiği vurgulandı.

Yazıda ayrıca, TCMB'nin yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 2023 genel seçimleri öncesinde ekonomiyi soğutmadan fiyat istikrarını yeniden sağlamak gibi bir zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

19 Mart’ta 7,20 seviyesinde olan dolar/TL kuru, 28 Mayıs Cuma günü 8,61 ile rekor seviyeyi görmüştü. Nisanda yüzde 17,14 ile iki yılın zirvesine yükselen enflasyonun, kur ve emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

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