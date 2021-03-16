İşte dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

ABD başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde tarihi düşük seviyelerdeki tahvil getirilerinin yükselişe geçmesi TL’nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan para birimlerini baskılamaya de değer kaybı yaratmaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda enflasyonda yükseliş beklentileri merkez bankalarından faiz artış beklentilerini beraberinde getiriyor. Pandemi nedeniyle ekonomilerin henüz toparlanamadığı bir dönemde gelişmiş ülkelerden faiz artışı ihtimali ise piyasalarda satış baskısı getiriyor.

Piyasada bu hafta TCMB’nin Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı yön belirleyici olarak izlenirken Hazine ihaleleri ile ABD, İngiltere ve Japonya ve Rusya merkez bankalarının kararları da yakından takip edilecek.

HAZİNE İHALELERİ İZLENİYOR

Hazine dün düzenlediği 7 yıl vadeli değişken faizli ve 10 yıllık gösterge tahvillerin yeniden ihraçlarıyla yaklaşık 3.25 milyar TL’si piyasadan 3.85 milyar TL borçlandı. Hazine bugün de 2 ve 5 yıllık gösterge tahvil ihaleleri ile Mart ayı borçlanma programına devam edecek.

Hazine bu ay toplam 29 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 23.5 milyar TL’si piyasadan 31.2 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

KUR 7,50’NİN ÜZERİNDE DALGALI

Dolar/TL bu yıl 6.9’a kadar gerilemiş ancak sonrasında ekonomi politikalarının sürekliliğine ilişkin endişeler ve küresel tahvil getirileri kaynaklı satış baskısıyla yönünü yukarı çevirmişti. 6.9 seviyesinden başlayan yükselişle birlikte geçen hafta dolar/TL’de görülen en yüksek seviye 7.7840 olmuştu. Kur geçen haftayı ve dün günü 7.5’in hemen üzerinde tamamladı.

Dolar/TL bu sabah saat 08.53 itibarıyla 7.5325/7.5400 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 8.9904/9.0001, sepet bazında TL ise 8.2615/8.2702 düzeyinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları güne 420 TL’nin üzerinde başlarken, ons altının fiyatı 1735 doların üzerinde seyrediyor.

ELVAN AÇIKLAMA YAPACAK

Piyasalarda bugün 1000’da Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın açıklamaları da takip edilecek. Elvan’ın bugünkü açıklamalarında reform paketine ilişkin yapılan açıklamaları detaylandırması bekleniyor.

ABD’de aşılamanın hızlanmasının ve 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki yardım paketinin onaylanmasının ardından ekonominin hızlı büyüyeceği tahminlerine rağmen Fed’in gevşek para politikasında değişime gideceğine dair beklentiler azalıyor.

Dolar endeksi dün yaklaşık yüzde 0.2 yükselmesinin ardından 91.798 seviyesinde yatay seyretti. ABD Hazine tahvil getirilerinde gerilemiş olsa da dolar Fed toplantısı öncesinde gücünü korudu.

TCMB YÖN BELİRLEYECEK

Merkez Bankası’nın (TCMB) Çarşamba günü başlayacak ve Perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizini 100 baz puan artırması bekleniyor.

Societe Generale dün piyasa kapanışı sonrası yayımladığı notta Türkiye’nin ekonomi politikalarında hata yapma lüksü olmadığını belirterek faiz artışının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Enflasyonun Şubat’ta tahminlerin üzerinde artması ve TL’nin Şubat ortasından beri yüzde 10’a yakın değer kaybetmesi ardından faiz artış beklentileri belirginleşmişti. Reuters anketine katılan 20 kurumun 19’u politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 17’den yüzde 18’e artacağı yönünde.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini, önümüzdeki aylarda enflasyonda artış yaşanacağı için bu oranın daha da düşeceğine dikkat çekiyorlar.

Beklenti anketinde de yıl sonu için enflasyon beklentisinin 31 baz puan, 12 ay sonrası için 11 baz puan ve 24 ay sonrası için 15 baz puan arttığını gösteriyor.

ABD ve AB ile ilişkiler, mevcut ekonomi politikalarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, lokallerin dövizden TL’ye dönme konusunda belirgin bir eğilim göstermemesi son dönemde TL’yi negatif ayrışmaya götüren ve takip edilen gelişmeler arasında öne çıkıyor.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişle son dönemde 300 baz puanın üzerinde seyrediyor. CDS saat 08.39’da 319/323 seviyesinde.

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