İşte Rusya’nın Türkiye’ye yönelik uçuş kısıtlamasından kaybı

Rusya Turizmciler Birliği Başkan Yardımcısı Yuriy Barzıkin, Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlamasından kaynaklanan kayıpların en az 5 milyar ruble olduğunu ve bu kayıpların 1 Haziran’dan sonra uçuşların tam teşekküllü başlaması ile telafi edilmesini umduğunu açıkladı.

Barzıkin, “Görevimiz sadece kaybı belirlemek değil, aynı zamanda öncelikle turistler ve tabii ki tur operatörleri için söz konusu kayıpları en aza indirecek mekanizmalar oluşturmak. Hükümetin tekrar bir sübvansiyon programı başlatacağını umuyoruz” dedi.

Rusya, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye uçuşların kısıtlandığını duyurmuştu.

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